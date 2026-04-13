Sinner, un extraterrestre sulla terra 

Da anatroccolo a principe, da “pullo” a gigante in sette anni. Jannik Sinner ha scelto la terra e soprattutto quella di Montecarlo per consacrarsi. Si è specchiato nel passato per annichilire e detronizzare il suo rivale più grande, Carlos Alcaraz, nativo terraiolo. Il profeta del tennis italiano sta scrivendo il Nuovo Testamento là dove gli azzurri del passato avevano scritto l’Antico.

Come i grandi

Anagraficamente il Principato è casa sua, ma metaforicamente è stato per anni giardino di Nicola Pietrangeli, tre volte vincitore (1961, ‘67, ‘68) e due volte finalista (1953 e ‘66) del torneo più glamour del circuito, la patria dei “gesti bianchi” cari a Gianni Clerici. Il fuoriclasse romano di Tunisi, scomparso lo scorso 1° dicembre, era un terraiolo al 100% (ha vinto 46 dei suoi 48 tornei in singolare su questa superficie) ed era il grande assente sul Campo dei Principi, domenica scorsa. C’era invece Adriano Panatta, prossimo “obiettivo” di Jannik, che vuole celebrare, emulandolo, i cinquant’anni degli ultimi trionfi italiani maschili a Roma e Parigi. Gli ha mandato un messaggio e Adriano, bello e impassibile dietro le lenti a specchio degli occhiali da Top Gun, lo ha colto, vedendolo librarsi in volo per uncinare e scaraventare a terra il pretenzioso lob di Carlitos con quella che Rino Tommasi battezzò la “Veronica”. Un marchio di fabbrica.

Dal Forte

Sette anni, dicevamo. Jannik non ne aveva ancora 18 quando arrivò a Santa Margherita di Pula da Bordighera, magro e dinoccolato come un giovane fenicottero, con i capelli rossi arruffati e la scritta Piatti sulla T-shirt verde. La sua fama di grande promessa del tennis azzurro lo precedeva e non soltanto perché un mese prima (febbraio 2019) aveva vinto il primo Challenger in carriera, a Bergamo. Al Forte Village (Itf Futures) l’altoatesino trionfò in finale dopo aver dichiarato con disinvoltura a precisa domanda di Paolo Carta (inviato dell’Unione Sarda su “soffiata” del maestro Cristian Ghiani) se volesse diventare numero uno del mondo: «Io ci credo». Nella stessa intervista precisò che «sono nato sul cemento ma penso di poter far bene anche sulla terra». Sincero. Profetico.

La grande rivalità

Vinto quel primo torneo, avrebbe dovuto attendere tre anni per imporsi sul “rosso” anche nel circuito maggiore. Un attesa di poche ore, invece, lo separava dall’incontro con un quindicenne spagnolo, sorteggiato contro di lui al primo turno del Challenger 80 di Alicante: Carlos Alcaraz. Il murciano vinse in tre set (6-2, 3-6, 6-3) ed è quello il primo e unico incontro fuori dai 17 dell’Atp che sono già storia. A Montecarlo sono state aggiornate le statistiche che dicono 10(+1) a 7 per Alcaraz, che sulla terra conduce invece per 3(+1) a 2. La prima vittoria di Jannik sul “clay” è una finale: è il 31 luglio, si gioca a Umago (Atp 250, Croazia) e l’azzurro dopo aver ceduto il primo set si imporrà per 6-1, 6-1. A proposito: il conto dei 6-1 inflitti all’avversario nelle loro sfide è 5-2 per Sinner.

Semaforo rosso

I precedenti sulla terra sono in generale favorevoli ad Alcaraz, che d’altra parte su questa superficie è nato e ha conquistato 11 dei 26 trofei totali (uno in meno di Jannik). Le vittorie più pesanti sono le due al Roland Garros (la finale dello scorso anno con tre match point non trasformati resterà per Sinner un rimpianto incancellabile) e la finale di Roma, sempre nel 2025. Ma il primo successo in un torneo importante, uno dei nove “1000” (e dei tre sulla terra con Madrid e Roma) potrebbe cambiare qualcosa. In conferenza Carlitos ha spiegato che la differenza l’ha fatta la capacità del suo avversario di giocare meglio i punti importanti, cosa della quale si è “lamentato” anche durante la partita con il suo staff. Poi, però, alla domanda se fosse preoccupato dai miglioramenti del rivale ha ammesso: «Se gioca così anche sulla terra diventa pericoloso per tutti». Cioè, in primis , per lui.

Nuove armi

Tra le tante cose dette invece da un Sinner molto contento e anche un po’ sorpreso da se stesso, non era difficile notarne una: «Ho trovato delle cose che potranno essermi utili nei prossimi tornei sulla terra». Santa Margherita di Pula (Itf), Umago (Atp 250), Montecarlo (Atp 1000): Sinner ricomincia da tre, coi piedi ben piantati “sulla terra” e la consapevolezza che la strada è giusta verso i veri obiettivi che sono Roma e soprattutto Parigi. Il primato per la 67ª settimana (strappata proprio ad Alcaraz, fermo a 66), magari durerà poco, se Carlos vincerà il 500 di Barcellona, visto che i punti di ritardo sono appena 110. Però è destinato a spostarsi dall’uno all’altro in una rivalità sempre più equilibrata. Tra extraterrestri.

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