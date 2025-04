Sinner, un anno da n. 1 

madrid. Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid. L'infortunio all'adduttore destro che si è procurato durante la finale del torneo di Barcellona (persa contro Holger Rune), non è guarita e per preservare i prossimi tornei sulla terra rossa, in primis il Roland Garros, il murciano ha dato forfait al torneo madrileno (era secondo favorito). Così Jannik Sinner è sicuro di restare numero 1 del mondo fino alla conclusione del Roland Garros e completerà dunque le 52 ininterrotte settimane al vertice della classifica dopo esserci arrivato per la prima volta.

Gli italiani

Ieri nel tabellone maschile erano impegnati quattro italiani. Esce al primo turno del Mattia Bellucci, sconfitto in tre set dal bosniaco Damir Dzumhur che si è imposto con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 in due ore e 36 minuti di gioco non senza qualche polemica finale. Più o meno la metà del tempo è occorso a Luciano Darderi per liquidare (con qualche difficoltà) il francese Quentin Halys con un doppio 6-4: trova l’americano Frances Tiafoe (16). In due set (e poco più di due ore) anche la vittoria di Lorenzo Sonego con il sempre insidioso serbo Miomir Kecmanovic per 6-4, 7-6(5): sfida l’australiano Alex De Minaur (6). Infine, Matteo Arnaldi ha faticato contro il croato Borna Coric (4-6, 6-4, 7-5) e ora trova Novak Djokovic (4).

Tra le donne, Elisabetta Cocciaretto si è arresa all’ucraina Yuliia Starodubtseva (7-6, 6-4) e Lucia Bronzetti è stata battuta dall’americana Madison Keys per 6-4, 6-3.

Oggi debuttano ai 32esimi Lorenzo Musetti (contro l’argentino Etcheverry) e Matteo Berrettini contro l’americano Giron.

