Sinner, tutto facile Delusione Musetti 

Cincinnati. Esordio facile per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, primo impegno dopo la vittoria a Wimbledon. Il n.1 al mondo e campione uscente ha sconfitto in due set il colombiano Daniel Elahi Galan (n. 144 Atp) col punteggio di 6-1, 6-1, in un'ora di gioco. Purtroppo nel giorno dell'esordio del proprio numero 1, l'italtennis deve registrare l'uscita di scena immediata di Lorenzo Musetti, il secondo miglior azzurro per ranking. Non amante del cemento, e in un clima pesante per il caldo e l'umidità, il toscano si è trovato a combattere quasi tre ore col francese Benjamin Bonzi, cedendo al tie break del terzo set. È il secondo italiano, dopo Matteo Arnaldi venerdì, ad arrendersi al transalpino n.63 al mondo. Poi, nella notte italiana, era subito uscito di scena Mattia Bellucci, che era all'esordio nel torneo in Ohio. Il 24enne lombardo ha ceduto con un doppio 6-7 al bosniaco Damir Dzumhur, pagando i ben 71 errori gratuiti commessi nel match, durato quasi due ore e mezza di lotta.

Le parole

«L'esordio? I match sono sempre difficili e non sapevo bene che cosa aspettarmi, per questo sono molto contento», ha detto nell'intervista sul campo Sinner, che al terzo turno affronterà il 23enne canadese Gabriel Diallo (n.35 Atp), che ha battuto l'argentino Sebastian Baez in due set, col punteggio di 7-5, 6-3. «Non è facile giocare qui: è un campo molto veloce, ma per essere il primo match sono soddisfatto», ha detto ancora l'altoatesino. «Il caldo l'ho sentito sin da subito, nel riscaldamento. Le condizioni qui sono dure ma il servizio ha funzionato bene e per me tutto è andato nella giusta direzione». Dopo l'Us Open, e per il terzo anno di fila, il n. 1 al mondo parteciperà all’Atp 500 di Pechino (dal 25 settembre). Gli organizzatori hanno postato un video di Sinner che conferma la partecipazione al torneo dove ha un bilancio di nove vittorie e una sconfitta: ha vinto l'edizione 2023 battendo Medvedev, ha perso la finale del 2024 con Alcaraz.

Lorenzo in crisi

Suona l’allarme per Musetti, out a Cincinnati dopo le rapide uscite di scena a Wimbledon, Washington e Toronto, il carrarino n.10 al mondo si è arreso di fronte Bonzi, avversario risultato indigesto. Nel 2025, prima dell'Us Open, Musetti ha un bilancio di 26 successi contro 12 sconfitte, ma dalla semifinale del Roland Garros quando si ritirò per un problema muscolare, ha vinto un match su cinque. Out anche un'altra testa di serie, il norvegese Casper Ruud (n.13), battuto in tre set (6-7, 6-4, 6-2) dal francese Arthur Rinderknech.

