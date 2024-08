Sinner, trionfo e sospetti 

Indistruttibile mentalmente, seppure ancora dolorante all'anca, e soprattutto vincente: Jannik Sinner è tornato. Si è aggiudicato - primo italiano - il Masters 1000 di Cincinnati al termine di una scalata impegnativa nel corso della quale ha battuto sì gli avversari ma anche un po' di scetticismo sul suo reale potenziale. Lo ha fatto da «italiano», soffrendo e lottando su ogni palla e non dando mai nulla per scontato. «Una settimana difficile», ha ammesso lui stesso e, nonostante in Ohio abbia anche festeggiato il suo 23mo compleanno, facendosi il migliori regalo, poche ore dopo si è anche capito il perché.

La positività

Il caso risale allo scorso aprile ma è venuto fuori adesso, dopo la sua conclusione: Sinner è risultato positivo al doping due volte lo scorso aprile, ma un'indagine indipendente dell'Itia, l'agenzia antidoping del tennis mondiale, lo ha scagionato, per una «assunzione inconsapevole», dovuta a una sostanza usata dal suo fisioterapista. La sostanza riscontrata era un metabolita del Clostebol, uno steroide. Due test hanno rilevato la positività a distanza di 8 giorni l'uno dall'altro: lo scorso 15 agosto la decisione dell’Itia, che «è appellabile dalla Wada e dalla Nado», ovvero dall'agenzia antidoping mondiale e da quella italiana. Sinner ha “patteggiato” la perdita di montepremi e punti (400) conquistati a Indian Wells. «Ora mi lascerò alle spalle questo periodo difficile e profondamente sfortunato», è il commento dell’altoatesino attraverso il proprio legale. «Continuerò a fare tutto il possibile per essere sicuro di continuare a rispettare il programma antidoping dell'Itia», aggiunge il n.1 del tennis mondiale, sottolineando di avere «una squadra intorno a me che è meticolosa nella conformità» alle regole.

Proteste

Non sono mancate feroci critiche sulla vicenda. Durissimo Nick Kyrgios: «Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita... dovresti stare via per due anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi... sì, bello» ha scritto su X, il tennista australiano e non è stato l’unico. Da parte dell’Atp (l’associazione dei tennisti professionisti, presieduta da Andrea Gaudenzi), una nota che dice: «Ci rincuora che nessuna colpa o negligenza sia stata attribuita a Jannik Sinner. Vogliamo anche riconoscere la robustezza del processo di investigazione e la valutazione indipendente dei fatti nell'ambito del Tennis Anti-Doping Programme (Tadp), che gli ha permesso di continuare a competere». E conclude: «L'integrità è una priorità nel nostro sport».

Le note liete

Tornando al campo, sul cemento di Cincinnati, il torneo statunitense con la tradizione più lunga, Sinner si è imposto su Frances Tiafoe, beniamino di casa, in due set per 7-6 (7/4), 6-2. Sono bastati un'ora e 36 minuti per «vendicarsi» benevolmente nei confronti del tennista che lo ha battuto in semifinale a Vienna nel 2021: quella è stata una delle poche volte, se non l'unica, in cui l'altoatesino ha protestato nei confronti di un rivale che aveva «messo in piedi uno show» per portare il pubblico dalla propria parte, deconcentrarlo e gli aveva «mancato di rispetto». Ma da allora è passato molto tempo e, soprattutto, sono cambiati i valori in campo, con 4 successi dell’azzurro. Sinner ha consolidato la posizione di numero uno nella classifica Atp e ottenuto la quinta vittoria di un torneo nella stagione su cinque finali, aggiornando a 15 successi su 19 finali uno score che (alla sua età) lo vede secondo soltanto a Nadal (15/17).

RIPRODUZIONE RISERVATA