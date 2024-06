Sinner trascina l’Italia  

Tutti se l'aspettavano almeno da inizio anno, e probabilmente anche lui, ma trovarsi sul trono del tennis mondiale è un evento che rischia di far vacillare anche Jannik Sinner, persona normale e sportivo speciale. È arrivato così molto a proposito per l'uomo del giorno il previsto riposo dopo i quarti di finale al Roland Garros, 24 ore in una sorta di camera di compensazione, soprattutto mentale, per poi riaffrontare da domani gli impegni e la pressione che il nuovo ruolo gli impongono. La corona dà gioia ma pesa, però Sinner ha davanti un percorso che prevede venerdì una semifinale con Carlos Alcaraz e solo su questo, oltre che ad alzare sempre di più il livello del suo gioco, è puntata la sua concentrazione. Solo uno dei due giovani campioni raggiungerà la finale di domenica, che sarà la prima in 20 anni, dal 2004, che non vedrà in campo uno dei “big three”: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. L’altro finalista sarà uno tra Casper Ruud e Sascha Zverev, che ha sconfitto in tre set Alex De Minaur.

L’impresa di Jasmine

Intanto Sinner sembra trasmettere al tennis italiano il messaggio che niente sia impossibile. Ieri due bandierine tricolori sono state piazzate nelle semifinali di altri tre tabelloni. In quello del singolare femminile, impresa di Jasmine Paolini che ha superato Elena Rybakina, russa, n.4 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-2, 4-6 6-4. «È una sensazione incredibile, è stato un match durissimo, nel secondo set ero troppo emozionata, mi sono detta combatti e colpisci bene ogni palla e adesso sono qua», ha detto al termine. Da lunedì, l'azzurra, oggi 15, salirà al n.10 della classifica Wta, naturalmente il miglior ranking in carriera. La sua avversaria sarà la 17enne russa Mirra Andreeva che ha battuto la n.2 al mondo, Aryna Sabalenka (6-7 6-4 6-4 in 2 ore e mezza), conquistando la prima semifinale in uno Slam.

Doppio hurrà

Anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono spalancate le porte della semifinale al Roland Garros. La coppia azzurra ha sconfitto in rimonta 1-6, 6-3, 6-4 le teste di serie numero 3 del tabellone, lo statunitense Rajeev Ram e il britannico Joe Salisbury. I due azzurri hanno centrato così la seconda semifinale Slam in due major giocati quest'anno dopo la finale dell'Australian Open e i rivali saranno Bopanna-Emden, come in finale a Melbourne. In quello femminile, la stessa Paolini con Sara Errani ha completato la giornata d’oro con il successo per 6-3, 6-3 sull’americana Emma Navarro e la russa Diana Schnaider che vale l’accesso in semifinale.

