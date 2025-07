Sinner torna indietro e riassume Ferrara 

La vacanza sta per finire, il rumore (polemico) di fondo forse no. Due settimane dopo lo storico successo di Wimbledon, Jannik Sinner annuncia un altro cambiamento nel suo team: rientra infatti Umberto Ferrara, storico preparatore della sua ascesa al numero 1 del tennis mondiale, e soprattutto principale protagonista - insieme col fisioterapista Naldi - del caso Clostebol.

Ferrara, 56 anni, una laurea in chimica e un ruolo di fitness coach , era entrato nella vicenda della contestata positività allo steroide anabolizzante riscontrato nel tennista azzurro a Indian Wells. Così, a fine agosto scorso 2024, il n.1 del mondo aveva sciolto dopo due anni il rapporto con Ferrara. La spiegazione data, prima all'Itia e poi al Tas per il ricorso Wada (dove poi Sinner patteggerà lo stop di tre mesi) era questa: Ferrara aveva portato con sè negli Usa uno spray prescritto per una sua patologia, il Trofodermin, ben consapevole che contenesse sostanze dopanti; poi lo aveva prestato a Naldi per una cicatrice, avvertendolo del rischio; il fisio aveva dimenticato di usare i guanti nel trattare Sinner, contaminandolo. Ma ora, salutato Marco Panichi, ex preparatore di Novak Djokovic, il numero 1 ha richiamato Ferrara: «La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik», annuncia il suo staff, «nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli Us Open».

RIPRODUZIONE RISERVATA