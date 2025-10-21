Sinner torna in campo 

Jannik Sinner prova a lasciarsi alle spalle l’infuocato dibattito seguito alla rinuncia alla finale 8 di Coppa Davis, tornando in campo. Anche ieri non sono mancate le considerazioni tra chi lo critica (l’ex azzurro di rugby Andrea Lo Cicero che dice: «Mi dispiace, è un no alla propria Nazionale, e se lo fai nel rugby vieni squalificato»), chi si mostra comprensivo (come Dino Zoff che ricorda che «Jannik ci porta già onori, gloria e vittorie come italiano con i suoi risultati nel circuito Atp, sta facendo cose straordinarie, per cui ci sta che si possa fermare un attimo, anche perché l'Italia ha un'ottima squadra in Davis») e chi lo sostiene a spada tratta (come il ministro Matteo Salvini che aggiunge: «Non farei il processo a Sinner. Capisco la rabbia, la frustrazione e l'invidia di qualche tennista da salotto, ma godiamoci un campione che ci invidia il mondo»).

In Austria

Intanto nel pomeriggio il numero 2 del mondo affronta nell’Atp 500 di Vienna Daniel Altmaier (51 Atp), appena liquidato con un doppio 6-3 a Shanghai. Il tedesco l’aveva clamorosamente battuto in 5 set al Roland Garros nel 2023. Il terzo precedente risale invece agli Us Open del 2022 con successo di Sinner sempre al quinto. Oggi scendono in campo anche due Davismen azzurri per due match abbastanza complicati. Flavio Cobolli (22 Atp) se la deve vedere con il ceco Tomas Machac che l’ha sempre battuto nei tre precedenti: chi vince rischia di trovare Sinner. Matteo Berrettini, che naviga attorno alla sessantesima posizione, trova invece l’australiano Alexei Popyrin, 48 del ranking, con il quale ha un bilancio positivo (2-1) ma dal quale ha perso esattamente un anno fa a Parigi-Bercy nell’ultimo precedente.

Bravo Lorenzo

Ieri invece è sceso in campo Lorenzo Musetti per affrontare non Stefanos Tsitsipas (il greco si è ritirato) ma il lucky loser Hamad Medjedovic, 67 Atp, ripescato dopo la sconfitta con l’inglese Jacob Fearnley. Contro il serbo, il carrarino numero 8 del mondo ha chiuso in due set (6-4, 6-3) e trova ora l’argentino Etcheverry.

Donne in Cina

In campo femminile, Lucia Bronzetti esce al primo turno del torneo Wta sul cemento di Guangzhou, in Cina. La 26enne numero 91 al mondo è stata battuta 6-1 6-2 dalla colombiana Camila Osorio, n. 83. Alle 10, negli ottavi, Elisabetta Cocciaretto sfida la padrona di casa Xiyu Wang.

