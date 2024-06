Sinner torna e vince Ok Musetti e Arnaldi 

La prima è andata. Jannik Sinner ha debuttato da n.1 al mondo, battendo in rimonta l'olandese Tallon Griekspoor nel torneo di Halle, in Germania. L'azzurro ha perso il primo set al tie break (era avanti 5-1!), poi ha vinto i successivi due, col punteggio di 6-3, 6-2, qualificandosi agli ottavi dove affronterà l’ungherese Fabian Marozsan (45 Atp). «Sono tornato qui dopo cinque anni, da quando ragazzino avevo giocato le qualificazioni. Sono contento di come sono riuscito a rimanere in campo, di giocare senza sentire dolore», ha detto l’altoatesino protagonista di un punto in tuffo alla Boris Becker: «Penso di aver mostrato un bel tennis. Il punto del break? Beh, io stavo correndo verso la mia sinistra, ho visto la deviazione del nastro che ha rimesso la palla in gioco, non so esattamente come ma ce l'ho fatta. Bel tuffo e bel punto!». Matteo Berrettini (risalito al n. 65) ha dovuto subire invece le bizze del tempo: il match con lo statunitense Alex Michelsen, così come quello di Bolelli e Vavassori, è stato rinviato a oggi.

Due rimonte azzurre anche al Queens (Atp 500). Sull’erba londinese, Lorenzo Musetti ha eliminato addirittura il numero 7 del mondo e seconda testa di serie, l'australiano Alex De Minaur, fresco vincitore in Olanda: 1-6, 6-4 6-2 per trovare lo statunitense Brandon Nakashima. Matteo Arnaldi ha rimontato il francese Ugo Humbert (3-6, 6-1, 7-6) e trova l'australiano Rinky Hijikata.

