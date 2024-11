Sinner super, è quasi fatta 

Torino. In finale senza perdere un solo set in quattro incontri, lasciando appena 3 game a Casper Ruud, che si era guadagnato la semifinale battendo Andrey Rublev e soprattutto Carlos Alcaraz. Jannik Sinner è un treno in corsa e questa folle galoppata che lo ha portato a battere ogni record è iniziata proprio su questo campo. Un anno fa a Torino si è arreso in finale a Novak Djokovic: «Sono tornato qui, vediamo di riprovarci», ha detto ieri a fine match facendosi largo tra i cori della Inalpi Arena adorante che lo acclamava.

Le semifinali

Il match con Ruud era temuto perché il norvegese è solido, serve bene e sa rispondere. E poi già nel pomeriggio il campo (non così) veloce dell’Inalpi Arena aveva dimostrato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Sascha Zverev, tedesco numero 2 del mondo e in grande ascesa, era stato battuto in tre set da Taylor Fritz: 3-6, 6-3, 7-6 per l’americano che si è guadagnato così la possibilità di giocare ancora una finale contro Sinner (dopo quella persa in tre set agli us Open) e di salire al numero 4 della classifica mondiale, scavalcando Daniil Medvedev. L’altoatesino non ha mai illuso il norvegese: è partito 3-0, ha chiuso 6-1, 6-2. È la vittoria numero 69 dell’anno, come soltanto Zverev. Oggi (alle 18 su SkySport e Rai2) può superarlo. Dovrà (ri)battere Fritz, già domato martedì con un doppio 6-4 nel girone.

Maestri del doppio

In doppio, alle 15, la finale sarà invece tra la coppia tedesca Krawietz-Puetz (2-6, 6-3, 11-9 agli australiani Purcell- Thompson) e quella formata dal salvadoregno Arevalo e il croato Pavic (doppio 7-6 a Heliovaara-Patten). Numeri 8 del ranking contro i numeri 1.

