Sinner stanco, Cincinnati è tabù per tutti gli azzurri 

Voleva giocare nel giorno del suo compleanno ma sperava in un esito diverso. Per Jannik Sinner, 22 anni ieri, però, evidentemente la fatica accumulata nel vittorioso torneo di Toronto si è fatta sentire. Al primo match del torneo Atp 1000 di Cincinnati (che per lui iniziava al secondo turno), l’altoatesino si è fatto sorprendere (6-4, 7-6) dal serbo Dusan Lajovic, numero 66 del mondo. Le sessanta posizioni di differenza nel ranking planetario, però, non si sono viste. Il 33enne di Belgrado ha sfruttao l’unico break della partita (al settimo game del primo set per andare avanti nel punteggio e mettere pressione a un Sinner apparso provato e sofferente per un problema muscolare nel finire del match, nel tie-break. In vantaggio di un minibreak, l’azzurro si è fatto rimontare: 7-4.

Lorenzi battuti

Sul cemento di Mason, Lorenzo Musetti si è arreso per la seconda volta in sei giorni a Daniil Medvedev, stavolta vincitore anche più agevolmente rispetto al doppio 6-4 di Toronto: 6-3, 6-2 il punteggio a favore del numero 3 del mondo in un’ora e 19 minuti di gioco. Il carrarese era approdato al secondo turno battendo con bella autorevolezza (6-4, 6-3) il britannico Daniel Evans, reduce dal successo nell’Atp 500 di Washington.

Pronostico purtroppo rispettato anche nella sfida tra Lorenzo Sonego, attuale 39 delle classifiche, e Taylor Fritz, numero 9. L’americano si è imposto in due set (6-4, 7-6) anche se il torinese è stato autore di una buonissima esibizione.

Il torneo femminile

Tra le donne, anche Martina Trevisan, come Musetti, aveva il numero 3 della classifica mondiale. Contro l’americana Jessica Pegula, la 29enne fiorentina ha portato a casa il primo set, 7-6, poi ha ceduto: 6-2, 6-3 il punteggio, in un match durato due ore e mezza, anche per un’interruzione dovuta al malore di uno spettatore. In tarda serata, Jasmine Paolini ha affrontato la rivelazione spagnola Cristina Bucsa, numero 84 Wta che aveva eliminato Belinda Bencic.

