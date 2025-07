Sinner, sospiro di sollievo 

Londra. Gli esami strumentali hanno dato l’esito sperato, Jannik Sinner oggi sarà in campo regolarmente, non prima delle 15.30 nei quarti di finale del torneo di Wimbledon. Lo ha lasciato intendere Darren Cahill, al termine di una sessione di allenamento molto breve e leggera per precauzione, disputata su un campo coperto e al riparo da occhi indiscreti, mentre quella ufficiale prevista per le 17 di ieri veniva cancellata. Il gomito destro, infortunato nella scivolata di lunedì sera duramente il match contro Dimitrov, dovrebbe consentirgli di affrontare nei quarti la mina vagante americana Ben Shelton sul sul campo 1. Si giocherà dopo l'incontro del torneo femminile tra la russa Mira Andreeva e la svizzera Belinda Bencic.

Il grande sogno

Sul Centre Court si giocherà, invece, a partire dalle 16.30 (cioè dopo l'incontro tra la polacca Iga Swiatek e la russa Liudmila Samsonova) il match dei sogni di Flavio Cobolli. Il romano, già sicuro si salire almeno al numero 19 della prossima classifica Atp, troverà dall’altra parte della rete una leggenda (l’ultima in attività) come Novak Djokovic. Il serbo ha sinora mostrato una condizione eccellente ma Cobolli vuole provare a dargli fastidio con la forza dell’incoscienza.

Primi semifinalisti

ieri Taylor Fritz (n. 5 del mondo) si è assicurato il primo poso in semifinale (sul lato del tabellone opposto a quello degli italiani. Il tennista statunitense ha battuto nei quarti di finale il russo Karen Khachanov in quattro set con il punteggio di 6-3 6-4 1-6 7-6 in due ore e 35 minuti di gioco. Gli toccherà confrontarsi con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, n.2 al mondo, nei quarti di finale, ha battuto l'inglese Cameron Norrie in tre set con il punteggio di 6-2 6-3 6-3 confermandosi in splendida condizione.

Il tabellone femminile

Primi quarti di finale anche nel tabellone femminile. Aryna Sabalenka ha conquistato la semifinale ma il suo successo non è stato per nulla facile. La bielorussa numero 1 della classifica mondiale ha dovuto faticare per battere in rimonta la tedesca Laura Siegemund, n, 104 al mondo, allenata dal portotorrese Antonio Zucca. Sabalenka si è imposta in tre set col punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. Affronterà in semifinale l’americana Amanda Anisimova (12 Wta) che ha superato per 6-1, 7-6 la russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Paolini cambia

Intanto Jasmine Paolini ha interrotto la collaborazione con l'allenatore spagnolo Marc Lopez, iniziata ad aprile. «Voglio ringraziare Marc per il suo aiuto e supporto durante questa stagione. Abbiamo ottenuto ottimi risultati insieme, soprattutto a Roma e Parigi, e ricorderò sempre quei momenti», ha scritto sui social annunciando di volersi prendere del tempo per riflettere sul successore.

