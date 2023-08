Sinner-Sonego, derby a NY  

La seconda giornata degli Us Open sorride all'Italia che conquista sei vittorie (quattro al maschile con Arnaldi, Berrettini, Sinner e Sonego e due nel torneo femminile con Bronzetti e Trevisan). E per la prima volta, Jannik Sinner giocherà un derby allo Us Open. L'altoatesino ha battuto 6-3 6-1 6-1 il tedesco Yannick Hanfmann e stasera, al secondo turno, sfiderà Lorenzo Sonego che invece ha battuto per 6-3 6-4 6-2 l'americano Nicolas Moreno De Alboran (n. 131).

Rigenerato

«Sono soddisfatto, credo di aver giocato una partita molto positiva», le parole di Sinner. «Dopo Cincinnati abbiamo avuto un paio di giorni off, non ho pensato al tennis, ho giocato a golf e fatto altre cose. Poi abbiamo iniziato una settimana di lavoro molto duro, una settimana intensa in cui ho lavorato anche tanto sul fisico. Sia fisicamente sia tennisticamente in campo mi sentivo molto bene». La testa è già al secondo turno contro Sonego: «Il derby non è mai semplice anche se io sono abbastanza bravo a mettere da parte questo tipo di emozioni», ha detto l'altoatesino. «Sono contento di giocare con lui, è un ottimo tennista ed è migliorato molto; è un lottatore, serve bene, spinge il dritto e sul rovescio è migliorato moltissimo. Sarà una partita difficile ma è importante giocarle. Quando sei in campo non pensi da dove viene il tuo avversario, pensi solo a quello che va fatto. Ovviamente ci sarà un pò di tensione ma il fatto che due italiani scenderanno in campo è un buon segno, uno andrà sicuramente al terzo turno».

Molto amici

Non sarà facile», è il commento di Sonego, «Sinner è un giocatore in forma e in fiducia, arriva da un ottimo periodo. Cercherò di dargli fastidio e farlo giocare nel peggior modo possibile. I derby sono sempre particolari, siamo molto amici, c'è simpatia e c'è correttezza. La cosa che mi impressiona di più nel suo gioco è la risposta al servizio, è uno dei migliori nel circuito... non solo neutralizza il servizio ma lo trasforma in un attacco. È una caratteristica che hanno pochi giocatori al mondo. In generale, ha tutti i colpi ed è migliorato moltissimo nell'ultimo periodo. Ha un bagaglio più ricco e ha aggiunto particolari che fanno la differenza».

L’impresa di Lucia

La seconda giornata degli Us Open si è chiusa con l'impresa di Lucia Bronzetti che sul campo numero 13 di Flushing Meadows ha battuto la testa di serie numero 12 Barbora Krejcikova (6-4 7-6 lo score finale). Per la riminese, 76 del mondo, il modo più dolce per ottenere la prima vittoria della carriera sul cemento di New York. Ora al secondo turno Bronzetti è attesa dalla 21enne tedesca Eva Lys, proveniente dalle qualificazioni.

