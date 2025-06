Sinner, Sonego, Cobolli: sì 

Da Parigi ad Halle, pensando a Wimbledon. Jannik Sinner forse non ha smaltito del tutto la delusione per la vittoria a Parigi sfumata con Alcaraz, almeno a giudicare dal primo set contro Hanfmann all'Atp 500, ma ha ritrovato il sorriso e «la solidità mentale» nel secondo, chiuso rapidamente con un 6-3 al tedesco per il quale il pubblico di casa ha ovviamente tifato. Il cammino del numero 1 del mondo sull'erba del Wortmann Open comincia con una vittoria più sofferta del previsto, mentre anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli superano il primo turno ad Halle battendo rispettivamente il belga Struff (6-3, 6-2) e il brasiliano Fonseca (5-7, 7-6, 7-6), qui al termine di una partita entusiasmante vinta da Flavio contro la giovane star brasiliana.

Sinner ha impegato un'ora e mezza esatta per avere la meglio del tedesco Hanfmann, n.138 ATP e proveniente dalle qualificazioni, che lo ha spesso messo in difficoltà con il servizio e colpi di classe. Sinner ha chiuso con 27 vincenti a fronte di 16 errori gratuiti. «Sono felice perché non sapevo come sarebbe andata - ha commentato il numero 1 del mondo - sono soddisfatto per essere stato solido mentalmente». L'avversario del secondo turno sarà il kazako Alexander Bublik, 45 ATP, vincitore ad Halle nel 2023. La sfida più recente ai quarti dell'ultimo Roland Garros con Sinner che ha concesso appena sei giochi.

Oggi in campo sull’erba di Berlino la numero 1 azzura Jasmine Paolini (5 WTA) che si troverà davanti la tunisina Jabeur (61 WTA). Jasmine riparte dopo il Roland Garros.

