Sinner si sbarazza di Tabilo In Canada avanti anche Arnaldi 

Due successi è una sconfitta per le racchette azzurre al Masters 1000 di Montreal, in Canada. Jannik Sinner (numero 1 di tutto e campione uscente) si è imposto sul cileno Alejandro Tabilo per 6-4, 6-3. Sinner nella notte ha sfidato Andrey Rublev. Passa in rimonta 4-6, 7-6, 3-0 Matteo Arnaldi, che beneficia del ritiro dello spagnolo Davidovich Fokina e nei quarti ha giocato la scorsa notte col giapponese Kei Nishikori.

Flavio Cobolli saluta al secondo turno. Nella prosecuzione del match di secondo turno, interrotto giovedì dall'arrivo dell'uragano Debbie (che ha poi costretto gli organizzatori a cancellare tutto il programma di venerdì), il 22enne romano, è stato sconfitto per 6-3 6-2, in 71’ di gioco complessivi, dal qualificato francese Arthur Rinderknech, n. 65 Atp, per la prima volta agli ottavi in un “1000”.

