Sinner si ritira Queens, Musetti ko 

Fa più notizia l’infortunio – un altro – di Sinner ad Halle o la sconfitta di Musetti contro Rune a Londra? Erba amara per i nostri giocatori, che escono ai quarti nei due principali tornei della settimana. Sinner aveva un corridoio preferenziale in Germania, dove – superato Sonego nel derby azzurro – si era ritrovato di fronte un Bublik gestibile, tennista fra i più imprevedibili del circuito, ma sotto il profilo tecnico inferiore all’azzurro. Tuttavia, l’altoatesino ha perso il primo set cedendo al dodicesimo gioco (sul 6-5 per Bublik) il servizio a zero: 7-5. Nella sosta, dopo l’intervento del medico, Sinner è rientrato in campo ma sullo 0-2 si è ritirato. Dalle prime indiscrezioni, sembra che abbia subito una contrattura all’adduttore della coscia sinistra. Fra dieci giorni inizierà il torneo di Wimbledon e Sinner potrebbe aver deciso di preservarsi.

Musetti, invece, dopo aver centrato i quarti a Stoccarda e mostrato un’ottima condizione contro Shelton, è partito benissimo contro Rune (6 Atp) andando in vantaggio sul 4-1. In quel momento, il danese ha chiesto il medical time out, per un (presunto) problema al polso destro: da lì, una passerella trionfale per Rune, il match gira fino al 6-4 del primo set. Nel secondo set, fra colpi straordinari e gesti discutibili del danese, il match resta in bilico. Uno smash di Musetti colpisce Rune, che reagisce sul campo e porta a casa la partita: 7-5.

