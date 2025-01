Sinner si ripresenta col solito vizio: la vittoria 

Jannik Sinner inizia il 2025 come ha concluso il 2024, con una vittoria. Il tennista altoatesino, numero 1 del mondo, ha esordito nell'esibizione dell'Australian Open Opening Week battendo 6-4, 7-6(2) l'australiano Alexei Popyrin (25 Atp). Dopo un buon primo set, Sinner ha avuto un passaggio a vuoto, con il suo avversario che si è issato sul 4-2, andando poi a servire per il set. Ma da qui in poi, l'azzurro è risalito in cattedra, chiudendo nettamente la sfida al tie break. Venerdì mattina, alle 9 ora italiana, Sinner tornerà in campo, affrontando l'ellenico Stefanos Tsitsipas (11) nell'ultimo warm up in vista del primo Slam della stagione. Sugli stessi campi, si stanno allenando tutti i migliori, da Matteo Berrettini (numero 35 al mondo e semifinalista qui nel 2022) a Nole Djokovic (7 Atp e dieci volte vincitore del torneo) e Carlos Alcaraz (numero 3 del ranking mondiale, che insegue il suo primo titolo in Australia), che si sono sfidati in un set, vinto 7-5 dal serbo.

Italiani in corsa

Intanto, a Melbourne sono in corso le qualificazioni con tanti italiani in campo. Nel torneo maschile, il bustocco Mattia Bellucci (101 Atp), numero 2 del tabellone cadetto, ha esordito regolando con un doppio 6-3 sulla wild card australiana Pavle Marinkov (886) e nella notte italiana ha disputato un secondo turno tutto mancino contro il francese Terence Atmane (156). Secondo impegno nella notte anche per il numero 5 Francesco Passaro (105 Atp, best ranking per il perugino) contro il mancino spagnolo Javier Barranco Cosano (227) e per il mancino romano Mattia Gigante (146 Atp), numero 32 del torneo, contro l'austriaco Lukas Neumayer (216). Sara Errani (107 Wta), testa di serie numero 4 del tabellone femminile, ha iniziato il suo cammino verso il main draw rimontando 2-6, 6-3, 6-3 la russa Alina Korneeva (177) e nella notte ha sfidato la ceca Brenda Fruhvirtova (197 della classifica mondiale). Sconfitta all'esordio per Nuria Brancaccio (183 Wta e tesserata per il Tc Cagliari), 6-2, 3-6, 6-4 per mano della tedesca Tamara Korpatsch (174).



