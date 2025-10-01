Sinner si riprende Pechino 

Un doppio ritorno. Jannik Sinner è tornato a vincere un torneo dopo il trionfo di luglio a Wimbledon ed è tornato sul trono dell’Atp 500 di Pechino già vinto nel 2023 e del quale nel 2024 era stato finalista (battuto, neanche a dirlo da Alcaraz). Ieri il numero 2 del mondo si è imposto in finale su Learner Tien (che salirà dal 52° al 36° gradino del ranking Atp) per 6-2 6-2. Un punteggio che non rende merito al buon match giocato dal neppure ventenne americano che, soprattutto nel secondo set ha lottato ad armi pari con il più blasonato avversario.

Le parole

«Sono contento, ora vediamo come andrà il finale di stagione», ha detto, guardando già avanti, l’altoatesino subito dopo il successo. Dal palco della premiazione, il n. 2 del mondo ha ringraziato il pubblico cinese («qui mi sento a casa, è un posto speciale per me»), lo staff e gli italiani che da casa «in molti mi hanno seguito» di mattina in tv. Ora Sinner è atteso dall'Atp 1000 di Shanghai, dove però non troverà come si pensava Carlos Alcaraz, che ha rinunciato dopo aver vinto il torneo di Tokyo. «I tornei stanno diventando anche più lunghi. I Masters 1000 sono eventi che durano praticamente due settimane», ha detto in proposito Jannik, «quindi sì, a un certo punto penso che devi saltare qualche torneo. Ma ognuno la pensa in modo diverso, e puoi sempre scegliere». «Io, ha aggiunto, «l'anno scorso ho saltato un paio di tornei perché pensavo fosse la scelta giusta per il mio corpo e la mia mente. Anche quest'anno, per esempio, non ho giocato a Toronto o Montreal. Puoi sempre scegliere, anche se i tornei sono mandatory. Io ho sempre scelto, e continuerò a scegliere, quello che è meglio per me». Poi ha precisato che «è molto difficile quando hai 23 o 24 anni, perché sei ancora giovane, capire appieno il tuo corpo e cosa sia meglio fare. Ed è proprio per questo che hai intorno a te le persone migliori possibili, che cercano di guidarti un po' nei momenti giusti».

I tornei femminili

A livello femminile, Jasmine Paolini affronta i quarti di finale contro l’americana Amanda Anisimova, salita al numero 4 del mondo con le finali a Wimbledon e Flushing Medows. Poi, all’alba di domani mattina (ore 4 italiane) assieme a Sara Errani, scenderà ancora in campo per affrontare nei quarti la coppia formata dalla russa Kamilla Rakhimova e dalla tedesca Laura Siegemund (allenata da Antonio Zucca).

Shanghai al via

Bilancio positivo a metà, invece, nella prima giornata dello Shanghai Masters, penultimo “Atp 1000” della stagione. Nel tabellone principale, Mattia Bellucci e Luca Nardi hanno raggiunto il secondo turno,mentre Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono usciti. Bellucci ha sconfitto 7-6 6-1 l'australiano Adam Walton. Nardi ha superato in rimonta, 3-6 6-3 6-2, l'austriaco Sebastian Ofner. Berrettini ha perso con il francese Adrian Mannarino in due set, 7-5 7-6, mentre Lorenzo Sonego è stato eliminato dal tedesco Yannick Hanfmann (n. 159 Atp), col punteggio di 2-6, 6-3, 6-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA