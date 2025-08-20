VaiOnline
tennis
21 agosto 2025 alle 00:20

Sinner si riposa a New York prima del via degli US Open 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due giorni di riposo per ricaricare le pile in vista dell’obiettivo di questa parte della stagione: gli Us Open. Jannik Sinner, dopo il ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro il rivale Carlos Alcaraz per un malessere, è a New York. Una passeggiata da turista per le vie di Manhattan col preparatore atletico Ferrara e lo sparring partner Nicolò Inserra. Il problema, dovuto probabilmente ad alcuni problemi intestinali, sembra superato e ora il 24enne di Sesto Pusteria ha un programma serrato in vista dell’ultimo Slam stagionale.

Oggi alle 18 italiane a Flushing Meadows va in scena il sorteggio. Sinner è campione in carica e numero uno della classifica Atp anche se, dopo il ritiro di lunedì, rischia il sorpasso di Alcaraz. Il primo turno viene spalmato su tre giorni e l’altoatesino dovrebbe scendere in campo tra lunedì e martedì. Saranno cinque le teste di serie tra gli azzurri (oltre Sinner ci sono Musetti, Cobolli e Darderi per il maschile e Paolini per il femminile). Direttamente in tabellone ci saranno Sonego, Arnaldi, Bellucci e Nardi per il maschile e Bronzetti e Cocciaretto nel femminile.

Molti dei tennisti italiani si stanno preparando giocando il torneo di Wiston Salem: la giornata si è conclusa con le vittorie di Darderi (7-6, 6-7, 6-4 con lo statunitense McDonald) e Sonego (6-3, 6-7, 7-6 allo statunitense Dostanic, numero 412 del mondo), che vanno agli ottavi, e le sconfitte di Arnaldi (6-3, 6-3 dall’olandese Van de Zandschulp) e Bellucci (6-3, 6-1 dallo spagnolo Munar).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 