Sinner si riposa a New York prima del via degli US Open 

Due giorni di riposo per ricaricare le pile in vista dell’obiettivo di questa parte della stagione: gli Us Open. Jannik Sinner, dopo il ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro il rivale Carlos Alcaraz per un malessere, è a New York. Una passeggiata da turista per le vie di Manhattan col preparatore atletico Ferrara e lo sparring partner Nicolò Inserra. Il problema, dovuto probabilmente ad alcuni problemi intestinali, sembra superato e ora il 24enne di Sesto Pusteria ha un programma serrato in vista dell’ultimo Slam stagionale.

Oggi alle 18 italiane a Flushing Meadows va in scena il sorteggio. Sinner è campione in carica e numero uno della classifica Atp anche se, dopo il ritiro di lunedì, rischia il sorpasso di Alcaraz. Il primo turno viene spalmato su tre giorni e l’altoatesino dovrebbe scendere in campo tra lunedì e martedì. Saranno cinque le teste di serie tra gli azzurri (oltre Sinner ci sono Musetti, Cobolli e Darderi per il maschile e Paolini per il femminile). Direttamente in tabellone ci saranno Sonego, Arnaldi, Bellucci e Nardi per il maschile e Bronzetti e Cocciaretto nel femminile.

Molti dei tennisti italiani si stanno preparando giocando il torneo di Wiston Salem: la giornata si è conclusa con le vittorie di Darderi (7-6, 6-7, 6-4 con lo statunitense McDonald) e Sonego (6-3, 6-7, 7-6 allo statunitense Dostanic, numero 412 del mondo), che vanno agli ottavi, e le sconfitte di Arnaldi (6-3, 6-3 dall’olandese Van de Zandschulp) e Bellucci (6-3, 6-1 dallo spagnolo Munar).

