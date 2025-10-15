Sinner si presenta bene 

Tutto piuttosto facile per Jannik nell'esordio al Six Kings Slam. Contro Stefanos Tsitsipas, l'azzurro ha avuto quasi sempre il pieno controllo del match. Sul cemento di Riad siè visto in campo un solo re: 6-2, 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, praticamente a senso unico per il campione in carica, soprattutto in risposta, tanto che Tsitsipas ha perso la battuta sei volte su nove turni di battuta. Tornato a impugnare la racchetta dieci giorni dopo il ritiro per crampi a Shanghai, Sinner è partito subito forte, togliendo il servizio all'avversario. Break poi confermato in rimonta. Da qui i game sono corsi via veloci, tutti nella stessa direzione, fino al 5-0, quando Sinner ha ceduto a sua volta il servizio. Il greco, finalmente in partita, si è poi portato sul 5-2. Ma qui Sinner ha deciso di non illuderlo oltre ed ai vantaggi ha vinto 6-2 il primo set in 35'.

Il secondo set è iniziato sulla falsariga del primo: break immediato di Sinner, che ha ripreso l'iniziativa, fino a portarsi sul 3-0. Qui é arrivato il contro break di Tsitsipas, consolidato con il 3-2. Sul 4-3 il greco ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema alla schiena. Sinner ha poi chiuso sul 6-3. Oggi la semifinale contro Nole Djokovic.

Ecco Alcaraz

Nell’altro incontro Taylor Fritz ha battuto per 6-3 6-4 il tedesco Sascha Zverev. L’americano sfiderà oggi per la terza volta in quattro settimane (bilancio 1-1) lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ieri il numero 1 del mondo ha difeso la scelta dei tennisti di partecipare al ricco torneo-esibizione: «Ci divertiamo solo per uno o due giorni e giochiamo a tennis ed è per questo che a volte scegliamo le esibizioni».

Gli altri tornei

A Stoccolma, ieri ha debuttato vittoriosamente Lorenzo Sonego (47), battendo il britannico Fery (221) per 6-4, 6-2. Ora il torinese sfiderà l’americano Kovacevic (69), in caso di successo incrocerebbe il vincitore tra Humbert e Matteo Berrettini. In doppio, Bolelli e Vavassori hanno battuto gli svedesi Grevelius e Heinonen per 6-3, 6-4. Ad Almaty (Kazakistan) Flavio Cobolli (22 Atp) si è qualificato per i quarti battendo Hijikata 6-4, 7-5: lo attende l’altro australiano Duckworth. A Bruxelles, dove oggi debutta Lorenzo Musetti contro Hanfman, Federico Cinà è stato battuto al primo turno dal bosniaco Dzumhur (67) per 6-7, 6-2, 7-6.

