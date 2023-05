Sinner sì, ma che fatica 

Jannik Sinner batte 6-3, 6-7(4), 6-2 il russo Shevchenko e vola agli ottavi. Nella prima domenica degli Internazionali Bnl d'Italia, l'altoatesino ha avuto qualche difficoltà per battere il lucky loser, ma domani potrà affrontare l'argentino Francisco Cerundolo (tesserato per il Tc Cagliari), che dopo aver perso il primo set 7-0 al tiebreak, ha regolato con un doppio 6-2 il francese Barrere. Strappano il pass per il terzo turno Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti, che oggi aprono in sequenza il programma del Grand Stand. Il siciliano ha battuto per la prima volta Bautista Agut 6-2, 6-2, e affronterà il qualificato Hanfmann (che ha eliminato la testa di serie numero 9 Fritz), mentre il toscano si è aggiudicato con un doppio 6-4 il derby italiano contro Matteo Arnaldi e ora sfiderà lo statunitense Tiafoe. Sconfitta per Fabio Fognini, che non doma Rune: il danese si impone 6-4, 6-2. Il greco Tsitsipas conclude con un doppio 6-3 il match iniziato sabato contro il portoghese Borges, che gli vale il match del serale contro Lorenzo Sonego. Grande delusione per i colori azzurri per la sconfitta di Camila Giorgi, 7-6(4), 6-2 contro la ceca Muchova. Avanti 5-1, l'italiana ha sprecato sette set point prima di farsi portare al tiebreak.

Numeri 1 avanti

Soffre ma non molla Nole Djokovic, che deve andare al terzo set per avere ragione del bulgaro Dimitrov, sconfitto 6-3, 4-6, 6-1. Prosegue il prepotente cammino della polacca Iga Swiatek, che ha perso i primi due giochi del suo torneo, ma ha superato 6-2, 6-0 l'ucraina Tsurenko, che aveva iniziato in vantaggio 2-0. Stasera, la polacca chiuderà il programma del Centrale. All'ora di pranzo, Carlos Alcaraz giocherà contro l'ungherese Maroszan.

Doppi azzurri

Un Campo 1 stipato ben oltre la capienza ha spinto Simone Bolelli e Fabio Fognini alla vittoria nel loro esordio in doppio contro la coppia austriaca composta da Erler e Miedler, freschi vincitori del Superchallenger di Cagliari: 7-6 (4), 4-6, 11-9 a favore degli azzurri, al termine di un supertiebreak che li ha visti sotto 5-2. Salutano Roma Angelica Moratelli e Camilla Rosatello, sconfitte 6-1, 7-6(8) dall'australiana Hunter e dalla belga Mertens.



