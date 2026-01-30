Sinner si inchina a sua maestà Djokovic 

MELBOURNE. Jannik Sinner esce battuto dalla semifinale dell'Australian Open al cospetto di Novak Djokovic, pagando a carissimo prezzo le occasioni perse. Tante, troppe, soprattutto nei momenti decisivi di una partita durata oltre quattro ore. A risaltare sono le 16 palle break non sfruttate, otto solo nell'ultimo set. È lì che la semifinale cambia definitivamente volto. Non per un crollo dell'azzurro, ma per l'incapacità di affondare il colpo. «È una sconfitta che fa male, molto», dice un avvilito Sinner in conferenza stampa. «Ho avuto le mie occasioni, molte palle break anche nel quinto set che non sono riuscito a sfruttare. Lui lì ha tirato alcuni grandi colpi ma il tennis è così. È stata un po' una montagna russa».

Dieci ore di tennis

Non era stata da meno la prima semifinale, tra Alcaraz e Zverev, durata 5h e 27 minuti. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 dopo che avanti di due set si è fatto rimontare dal tedesco, anche a causa di problemi di crampi. In tutto quasi 10 ore di grande tennis, per la gioia del pubblico stipato nella Rod Laver Arena. Sinner chiude l'incontro con 152 punti vinti contro i 139 di Djokovic. Un margine che certifica come l'azzurro abbia spesso comandato gli scambi, preso l'iniziativa, imposto il ritmo; ma il tennis non premia la quantità, premia la qualità dei momenti. Sinner parte forte, vince il primo set, reagisce nel terzo, resta sempre agganciato alla partita. Ha il controllo emotivo e tecnico per lunghi tratti dell'incontro, ma ogni volta che il punteggio gli offre la possibilità di scappare, Djokovic resiste. Nel quinto set, l'azzurro ha più volte la partita in pugno, ma non lo stringe. Nole non gioca sempre meglio, ma gioca sempre meglio i punti che contano. Accetta di soffrire, convive con i limiti fisici, gestisce le pause, rallenta quando serve e accelera se l'altro esita. A quasi 39 anni, continua a leggere la partita con una chiarezza ineguagliabile.

L’autocritica

Lo stesso Sinner individua con lucidità il cuore della sconfitta nel post partita: «Non ha funzionato qualcosa, anche se il livello è stato altissimo». L'azzurro riconosce il valore dell'avversario e la lezione ricevuta: «Ha vinto 24 Slam e non sono sorpreso del suo livello. È stato il più grande per tanti anni, un modello per me e per Carlos. Ho avuto le mie opportunità e le ho perse, va dato molto merito a lui. Ho fatto più punti di lui, ma è irrilevante». La sconfitta interrompe la striscia vincente di Sinner, che arrivava da 20 successi consecutivi nel circuito e da 19 vittorie a Melbourne. Per Djokovic è l'ennesima sfida al tempo. Il serbo torna in finale Slam a distanza di un anno e mezzo dall'ultima volta, Wimbledon 2024, e ritrova Carlos Alcaraz sulla sua strada. Sarà la 38ª finale Major di una carriera che continua ad allungarsi oltre ogni previsione. Sinner guarda avanti, consapevole del livello raggiunto: «Il mio servizio sta migliorando (per lui oggi 26 ace, record personale, ndr ) sono successe tante cose in questo torneo. Ho dato quello che avevo, ma non è bastato. A tennis si gioca in due, dall'altra parte della rete ho trovato un grandissimo Djokovic. Ora è difficile parlare, cerchiamo di prendere le cose positive».

Il serbo ha avuto parole dolci per Sinner nel post match: «Questa partita è stata irreale, mi ha ricordato quella con Rafa nel 2012 (durata 5 ore e 53 minuti, ndr ). Jannik ha vinto le ultime cinque partite contro di me, è un giocatore che mi spinge oltre i miei limiti ad un livello altissimo, ho un incredibile rispetto per lui e merita tanti applausi».

RIPRODUZIONE RISERVATA