Sinner si ferma: «Pronto per Finals e Davis» 

parigi. L’Italia perde pezzi al Masters 1000 di Parigi, iniziato al Palais Omnisport di Bercy. Dopo Flavio Cobolli, si è ritirato, causa di un “virus intestinale”, anche Jannik Sinner. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, che nel tabellone principale lo hanno sotituito con il francese Arthur Cazaux. «Mi dispiace non poter scendere in campo, sono venuto presto per prepararmi per questo torneo ma ho preso un virus e non sono pronto per competere. Sono molto dispiaciuto», il messaggio di Sinner sul profilo Instagram del torneo, nel quale ha spiegato il motivo del ritiro dall'ultimo Masters della stagione. «Non sono preoccupato per Torino e la Davis», ha poi assicurato Jannik in un'intervista a Sky Sport in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione, Atp Finals e la Coppa a Malaga. «Non mi sono sentito benissimo nei giorni scorsi, ma pensavo fosse solo un po’ della stanchezza, poi sono andato domenica dal dottore il quale mi ha detto che si tratta di un virus, niente di grave». E ha aggiunto: «Tutto passa in tre-quattro giorni ma comunque non mi sentivo abbastanza forte per giocare in questo momento, sono anche disidratato quindi abbiamo preso questa decisione. Ora starò a riposo fino a giovedì poi vediamo come sto. C'è tanto tempo a disposizione».

Non è andata meglio in campo con tre sconfitte su tre nei match di ieri. Lorenzo Musetti (n. 16 Atp) ha salutato il torneo, battuto dal tedesco Jan Lennard Struff, col punteggio di 6-4, 6-2. Matteo Berrettini si è arreso all’australiano Alexei Popyrin per 7-5, 7-6(2) e Matteo Arnaldi è stato superato dal danese Holger Rune per 6-4, 6-4.

