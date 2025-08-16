Sinner si è fatto il regalo 

Cincinnati. Per il suo 24° compleanno Jannik Sinner si regala l'approdo in finale al torneo di Cincinnati. L'italiano spazza via anche Terence Atmane, in due set, e conquista la sua quarta finale “1000” negli ultimi quattro tornei Masters giocati. Un ruolino di marcia impressionante da parte del numero 1 Atp che, tra l'altro, non ha perso neanche un set nel torneo in Ohio. Ora il campione di Sesto Pusteria ha su sul cammino verso la vittoria finale uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

La partita (e la figurina)

Ma non è stata una vittoria semplice. La partita con il mancino francese è stata ricca di inside. Molto in gioco per Sinner, che deve difendere il titolo conquistato nel 2024 ed i punti per la classifica Atp; nulla da perdere per il 23enne transalpino che in Ohio aveva già eliminato, uno dopo l'altro, Yoshihito Nishioka (n. 130), Flavio Cobolli (n. 22), la stella nascente Joao Fonseca (n. 52) e poi due Top 10 come Taylor Fritz (n. 4) e Holger Rune (n. 9). Atmane ha il numero 136 del ranking mondiale ma da lunedì sarà 70° in classifica; e anche contro Sinner ha provato a ripetere l'impresa grazie ad un gioco intelligente e imprevedibile. Sinner però non si è lasciato sorprendere ed ha macinato gioco e punti fino alla resa del transalpino. Tra i due anche un simpatico siparietto, prima dell'inizio della partita: sotto il tunnel che porta al campo, Atmane ha regalato una figurina pokemon al numero 1 al mondo per il suo compleanno con l'italiano che lo ha ringraziato e abbracciato. In campo, però, nessuno sconto.

Le parole di Jannik

«È stata una sfida durissima perché quando affronti un avversario sconosciuto è difficile. E trovarlo negli ultimi turni del torneo è ancora più difficile», ha detto Sinner. «Ha un enorme potenziale, gli auguro il meglio. Ha battuto giocatori fortissimi ed era alla prima semifinale. Dovevo stare molto attento». Poi ha aggiunto: «Dal mio punto di vista sono contento di essere tornato in finale, ma una partita molto diversa. Vedremo».

Bravi gli altri

Non sarà l’unica finale con italiani. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno raggiunto quella di doppio sconfitto i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski, coppia numero 5 del seeding e favoriti alla vigilia. I due “Lorenzo” si sono imposti con il punteggio di 4-6 6-3 13-11, al sesto match point. Musetti e Sonego contenderanno il titolo a Nikola Mektic e Rajeev Ram, che hanno raggiunto la loro prima finale battendo 7-6 7-6 Julian Cash e Lloyd Glasspool. Sonego cercherà il terzo titolo in questa specialità dopo Cagliari 2021 con Andrea Vavassori e Kitzbuhel 2022 con lo spagnolo Pedro Martinez. E in finale potrebbe andare, in singolare e in doppio con Sara Errani (ha giocato la semifinale nella notte) anche Jasmine Paolini. La toscana ha superato con una superba prova la campionessa uscente Coco Gauff, conquistando l'accesso alla semifinale. L'azzurra, testa di serie numero 7, ha avuto la meglio sulla statunitense, numero 2, per 2-6, 6-4, 6-3 e stasera affronterà la russa Veronika Kudermetova.

RIPRODUZIONE RISERVATA