Sinner si beve anche Zverev 

Potente, veloce e irresistibile. Jannik Sinner torna il martello dei tempi in cui indossava le vesti di numero 1 e va a conquistarsi la la sua prima finale in carriera a Indian Wells. A farne le spese è il tedesco Alexander Zeverev numero 4 al mondo, battuto anche negli ultimi cinque precedenti. Dopo un avvio in equilibrio, l'azzurro n.2 del mondo accelera a suon di break, risposte perfette e dritti violenti chiudendo il conto con un inequivocabile 6-2, 6-4 in soli 83 minuti. Ora a Sinner non resta che attendere l'esito dell'altra semifinale che ha visto nella notte il suo più diretto rivale, l'amico e n.1 Alcaraz, opposto al russo Medvedev. Pronti via sotto un sole cocente con Zverev che si presenta subito con il suo colpo migliore: il servizio. Il tedesco solido e concreto alla battuta, non fa mai partire lo scambio con Jannik e primo game conquistato a zero. Parte bene anche Sinner che tiene il servizio a 15.mSi va veloci sul 2-2 nel primo set quando Sinner abbozza la prima accelerazione che gli consente di piazzare il primo break della partita portandosi sul 3-2 contro Zverev. Con un rovescio incrociato sotterrato in rete il 28enne di Amburgo perde il primo punto alla battuta nell'incontro: arriva la prima palla-break che il n.2 del mondo non si fa scappare. Sul 5-2 l'azzurro si procura agevolmente tre set-point di fila, buono il terzo. Nel secondo set si va sul 3-3 con Zverev che proprio quando sembra dare cenni di risveglio ricade e cede un altro break a Sinner che si porta in vantaggio 4-3 nella seconda frazione. Quindi l'azzurro tiene ancora il servizio firmando il 5-3 a suo favore senza concedere chance a Zverev che va a servire per restare nel match. Si va sul 5-4 con Sinner a servire per conquistarsi la sua prima finale nel torneo californiano. L'altoatesino è infallibile al servizio, chiude il set 6-4.

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