Sinner si arrende ai crampi 

Quasi cinque ore di un match tiratissimo non sono bastate a Jannik Sinner per superare gli ottavi di finale degli US Open e guadagnarsi la rivincita con Carlos Alcaraz, che lo scorso anno eliminò l'altatesino nei quarti, al termine di un incontro altrettano epico. Dopo 4 ore e 41' minuti di gioco nel caldo umido di New Yerk e tormentato dai crampi, Sinner ha ceduto ad Alexander Zverev in 5 set (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3).

In lacrime

«Così fa male», ha ripetuto più volte l'azzurro, in lacrime dopo la sconfitta. «Sono uscito un po’ come l'anno scorso», ha aggiunto, riandando con la memoria alle cinque ore e 15' della battaglia contro Alcaraz, quando era arrivato a un punto dalla vittoria in quella che è entrata nella storia come la partita finita più tardi allo US Open. «Ho provato a fare il massimo con quello che avevo», ha aggiunto. «A metà del primo set ho sentito che facevo fatica a servire, poi avevo i crampi un pò ovunque. Non era semplice giocare. Anche al quinto ho avuto le mie possibilità che non sono riuscito a sfruttare». «Il livello ormai ce l'ho», si è consolato Sinner. «Ho fatto tanti risultati buoni quest'anno. Cerchiamo di guardare a quel che è successo in modo positivo, penso che siamo sulla strada giusta». Poi il pensiero va all'immediato futuro: «Il prossimo appuntamento è la Coppa Davis, sono contento di giocarla. Avrò più tempo di prepararla a questo punto, per me purtroppo perché vuol dire che sono stato eliminato qui».

Alcaraz, che si era qualificato con relativa facilità a spese di Matteo Arnaldi, attende Zverev del quale ha forse notato le difficoltà. Il tedesco ammette: «È la partita più lunga della mia carriera agli US Open. È quello per cui vivo, è quello che amo. L'anno scorso, quando non potevo giocare, è proprio quello che mi è mancato: finire nel cuore della notte, una partita così lunga e difficile, davanti al pubblico del campo Arthur-Ashe», ha detto.

Gli altri match

Intanto Novak Djokovic è il primo semifinalista, dopo aver battuto il beniamino di casa, Taylor Fritz per 6-1, 6-4, 6-4. Affronterà ancora un americano: Frances Tiafoe o Ben Shelton, il cui derby si è concluso all’alba italiana. Oggi sarà decisa l’altra semifinale. Prima di Zverev-Alcaraz ci sarà una sfida russa tra Andrey Rublev (che ha eliminato il britannico Jack Draper per 6-3, 3-6, 6-3, 6-4) e Daniil Medvedev, vincitore nel 2021, (2-6, 6-4, 6-1, 6-2 all'australiano Alex De Minaur).

Nel tabellone femminile, eliminata la tunisina Ons Jabeur (6ª ), finalista lo scorso anno, ad opera della cinese Qinwen Zheng (23ª) 6-2, 6-4. Avanza in semifinale l’americana Coco Gauff (6-0, 6-2) all’estone Jelena Ostapenko.

