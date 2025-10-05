Sinner si arrende ai crampi 

Shanghai. Finisce con il medico che lo accompagna fuori dal campo, talmente bloccato dai crampi e dolorante da non riuscire nemmeno a camminare, mentre l’olandese Tallon Griekspoor era avanti 3-2 nel terzo set. Termina così l’avventura cinese di Jannik Sinner che dopo aver conquistato il titolo a Pechino (Atp 500), la settimana scorsa, ieri è stato costretto ad abbandonare il Master 1000 di Shanghai dove puntava al bis per difendere i mille punti conquistati con la vittoria dello scorso anno. Una sconfitta pesantissima, dunque, anche per il ranking: uscendo al terzo turno, infatti, il numero due del tennis mondiale perde 950 punti. Ma il giorno dopo, questo è il problema minore (anche se il divario da Alcaraz cresce fino a 1340 punti): i crampi, infatti, non solo hanno costretto l’azzurro al ritiro (il regolamento non permette di chiedere il medical timeout per crampi) ma avranno messo in circolo pensieri negativi. Era già successo, infatti, che Sinner si ritirasse a causa di un infortunio: a Cincinnati, contro Alcaraz, la finale dell’azzurro durò appena cinque game. Qui la battaglia con Griekspoor, in condizioni atmosferiche pesantissime (con tasso di umidità vicino al cento per cento), è andata avanti per quasi due ore e mezza.

La partita

Sinner aveva vinto, a fatica, il primo set al tie break. Nel secondo è arrivato a due punti dal match, con sei palle break sprecate, occasioni che gli avrebbero fatto chiudere in due set l’incontro ma ha ceduto 7-5. Nel terzo set, sul 3-2 sotto, la fine.

Per Sinner è il settimo ritiro in carriera: tra capogiri, vesciche, problemi intestinali, tonsilliti (che gli hanno fatto saltare i Giochi di Parigi), non sembrano finire mai i guai che hanno tormentato il campione azzurro. Adesso il finale di stagione è ancora ricco di appuntamenti e per Sinner occorre ritrovare immediatamente la condizione: ci sono le Atp Finals a Torino (anche lì e campione uscente), e tra i tornei il 500 di Vienna e il 1000 di Parigi (a fine ottobre non più a Bercy ma alla Défense), in teoria la possibilità di tornare su trono mondiale ancora c’è. Ma dopo l’addio di ieri a Shanghai, sarà difficilissimo.

