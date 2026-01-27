Sinner, Shelton nel mirino 

MELBOURNE. Nel giorno in cui Melbourne ha toccato i 45 gradi e il vento rovente del deserto australe ha reso l'aria quasi irrespirabile, il decimo giorno dell'Australian Open consegna al tabellone i nomi dei primi semifinalisti del primo Slam della stagione, sia in campo maschile sia femminile. Saranno Aryna Sabalenka con Elina Svitolina e Carlos Alcaraz con Alexander Zverev le semifinali della parte alta dei due tabelloni.

Gli uomini

Carlos Alcaraz scaccia definitivamente il tabù dei quarti a Melbourne e raggiunge la sua prima semifinale australiana, festeggiando alla fine come “giocoliere”, su invito di Jim Courier che gli chiede di ripetere a fine partita i trucchi di rotazione della racchetta. Per arrivare alla sua prima semifinale, dove ritroverà Alexander Zverev per la rivincita, il murciano supera Alex de Minaur con il punteggio di 7-5 6-2 6-1 in 2 ore e 16 minuti, centrando la quarta semifinale Slam consecutiva e la decima in carriera nei Major: ma mai prima d'ora c'era riuscito a Melbourne. «Ci siamo incontrati spesso, l'ultima volta in allenamento mi ha battuto 7-6», ha poi detto a proposito di Sascha. «Lo sto seguendo nel torneo, gioca un ottimo tennis e serve molto bene. Dovrò farmi trovare pronto, ma non vedo l'ora di scendere in campo e prendermi la rivincita». Zverev in precedenza aveva messo fine alla sorprendente corsa del giovane americano Learner Tien, superato nei quarti con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3) in 3 ore e 11 minuti. Una prestazione completa del tedesco, capace di piazzare 24 ace, vincere il 76% dei punti con la prima di servizio e mettere a referto 56 vincenti complessivi.

Le donne

Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka continua la sua marcia con l'autorità di chi conosce bene queste condizioni e questo palcoscenico. La numero uno del mondo centra la tredicesima semifinale Slam della carriera, la quarta consecutiva a Melbourne, superando in due set la statunitense Iva Jovic, numero 27 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0. Entrambe arrivate ai quarti senza perdere set, la bielorussa prende subito il controllo dell'incontro, piazzando il break già nel secondo game. Per la statunitense si chiude un torneo che non può non considerarsi positivo e di assoluto livello e che le consentirà di salire al numero 20 del ranking mondiale. In semifinale Sabalenka, alla sua quarta semifinale consecutiva a Melbourne, attende Elina Svitolina che in meno di un’ora ha liquidato Coco Gauff con un netto 6-1 6-2, in un match che si trasforma rapidamente in un monologo dell'ucraina. A fare la differenza non sono solo i meriti di Svitolina, solida e ordinata, ma soprattutto le difficoltà di una Gauff (n. 3 del mondo) apparsa fragile, soprattutto al servizio.

Ora gli azzurri

L’attenzione in Italia, però, è tutta per i due azzurri arrivati nei quarti nella parte passa del tabellone. A decidere i semifinalisti saranno due sfide apparentemente senza storia, guardando i precedenti. Lorenzo Musetti ha affrontato (il match era programmato alle 4.30 di stamattina) Novak Djokovic che ha battuto una sola volta in 10 incontri, compresa la finale dello scorso anno a Vienna. Jannik Sinner, battuto d’un soffio a Shanghai nel 2023 (ma era reduce dal successo di Tokyo) da Ben Shelton, lo ha poi superato negli otto successivi incroci senza mai perdere set (19-0). Alle 9 italiane la nuova sfida che - chissà - potrebbe generare una clamorosa semifinale tutta italiana. In quel caso Musetti diventerebbe numero 4 o addirittura (se poi Zverev perdesse con Alcaraz), numero 3 del mondo.

