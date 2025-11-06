Sinner sfiderà Zverev, Shelton e forse Musetti 

Torino. Il tedesco Alexander Zverev, quest'anno già battuto tre volte, l'americano Ben Shelton, sconfitto sette volte negli otto precedenti, e uno tra il canadese Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti in un inedito derby tutto italiano. Sono questi gli avversari di Jannik Sinner nel Round Robin delle Atp Finals. Le incognite: la vittoria ad Atene del tennista toscano, in primo luogo, ma anche la scelta di Novak Djokovic, finito nel girone guidato da Carlos Alcaraz con Taylor Fritz e Alex De Minaur. Perché se il serbo desse forfait, Musetti potrebbe finire nell'altro gruppo, rimescolando di nuovo le carte. «C'è in gioco il numero 1, in qualsiasi modo avremo una settimana stupenda di tennis», sottolinea il presidente di Atp Andrea Gaudenzi che, in attesa di scoprire dove si giocheranno le Finals dal 2027, ringrazia Torino e i torinesi: «Qui respiri l'evento tutta la settimana, una cosa veramente unica». La quinta edizione torinese del Torneo dei Maestri promette dunque un grandissimo finale di stagione per il tennis mondiale, confermato anche dai numeri della manifestazione: quasi 200 mila biglietti venduti, oltre l'8% in più rispetto allo scorso anno, con i tifosi in arrivo all'Inalpi Arena, il modernissimo impianto delle gare, da oltre cento Paesi.

Binaghi

L’aria durante la cerimonia del sorteggio è quella delle grandi occasioni. «Per il secondo anno consecutivo i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono presenti in tutte e quattro le gare dei Masters di fine stagione. Un risultato straordinario, che dà il senso di quanto questa avventura, iniziata cinque anni fa qui a Torino, abbia portato il tennis italiano ai vertici mondiali, facendolo diventare un simbolo di orgoglio nazionale e di successo condiviso», sottolinea il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, certo che «questa edizione delle Finals sarà ancora più grande, più bella e più avvincente delle precedenti».

In campo

Si rinnova il duello tra Sinner e Alcaraz, teste di serie dei due gironi intitolati a Connors (quello dello spagnolo) e a Borg (quello dell'azzurro). Il sorteggio, al momento, sembra favorire la Jannik. Sulla carta Djokovic, Fritz e De Minaur, gli avversari di Alcaraz, sembrano essere più ostici di quelli di Sinner. Meglio dunque aspettare il campo, e Atene, dove con Musetti è ancora impegnato Djokovic. Nel 2026 il 1000 di Parigi sarà l'ultimo torneo ad assegnare punti per la Race.

Speranze italiane anche nel doppio, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quattro titoli in stagione e la finale all'Australian Open, al secondo anno consecutivo alle ATP Finals con l'obiettivo di superare per la prima volta la fase a gironi.

RIPRODUZIONE RISERVATA