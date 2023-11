Sinner sfida un altro tabù  

La notte da campione e l’esaltante vittoria contro Djokovic sono già alle spalle. Per Jannik Sinner gli esami non finiscono mai e la semifinale delle Atp Finals è tutta da conquistare. Complice il ritiro di Stefanos Tstitsipas con Holger Rune, il danese, già sconfitto da Nole, oggi alle 21 potrebbe eliminare l’azzurro, che ha già in carniere due vittorie ottenute sul campo ma non ha ottenuto il pass (sarebbe servito vincere in sue set con Djokovic). Proprio il conto dei set è importante: per per regolamento qualora si arrivasse al quoziente game, i giochi di una partita non conclusa non sarebbero calcolati. Da notare che Sinenr nei due precedenti non ha mai battuto Rune.

Tutti i casi

Nel testa a testa Sinner-Djokovic ecco tutte le possibili combinazioni perché Sinner vada in semifinale, ricordando che alle 14.30 si gioca Djokovic-Hurkacz (il polacco, 9 del mondo, ha rilevato il greco).

Se vincono Sinner e Djokovic, passano Sinner come primo e Djokovic come secondo;

Se vincono Sinner e Hurkacz, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

Se vincono Rune e Djokovic in due set, passano Rune primo e Djokovic secondo;

Se Rune vince in due set e Djokovic in tre, passano Rune primo e Sinner secondo;

Se vincono Rune e Djokovic in tre set, passano Rune primo e Sinner secondo.

Se vincono Rune in tre set e Djokovic in due, si contano i game.

Come si vede, per Sinner è fondamentale vincere almeno un set, ma va ricordato che l’azzurro scenderà in campo conoscendo già il risultato dell’altro match in cui dovrà tifare Hurkacz. Già un set vinto dal polacco sarebbe pesantissimo, perché Sinner potrebbe passare anche in caso di sconfitta (2-1).

Le reazioni

La vittoria su Djokovic non è passata inosservata né in Italia né all’estero. Gli ascolti tv hanno esaltato l’impresa del 22enne altoatesino: Sky Sport ha sfiorato il record: 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici (meglio solo la finale di Wimbledon Berrettini-Djokovic), anche se il grosso del pubblico televisivo è stato quello della Rai. Entusiastici i commenti della stampa straniera: ”Sinner magistrale”, titola L'Equipe, “laureato”, lo definisce Marca, sottolineando “forza ed equilibrio” dell'azzurro, capace di interrompere la striscia positiva di Nale che durava da 19 partite. Di “vittoria superba” parla il Guardian.

