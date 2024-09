Sinner sfida Paul: «Attenti alle sorprese» L’americano: Jannik è il miglior colpitore 

New York . In forte ascesa e con il pubblico di casa ovviamente dalla sua parte. Tommy Paul stasera sarà l’avversario di Jannik Sinner agli Us Open. Sulla carta non il più ostico che poteva capitare all'italiano ma, come ha detto proprio il campione azzurro, a Flushing Meadows «ci sono sempre sorprese». Lo statunitense è reduce dalla vittoria sul canadese Gabriel Diallo e l'ultima volta che ha incontrato Sinner è stata a Toronto: «In Canada Sinner ha giocato talmente bene da togliermi la racchetta dalle mani - afferma Paul - proverò a metterlo in difficoltà in qualche modo, ma non sarà semplice». Il 27enne, numero 14 Atp, teme l'italiano: «Il tabellone dalla parte opposta si è aperto, con le uscite di Alcaraz e Djokovic. Ma la mia metà proprio no. Gioco contro il numero 1 e sarà durissima, ma sono eccitato all'idea, con la grande chance di giocare sull'Arthur Ashe - spiega - Jannik è il miglior colpitore del circuito, se ti metti a fare match da fondo con lui non ne esci. Dovrò cercare di inventarmi qualcosa di diverso».

Rispetto reciproco da parte dell'azzurro. «Gli avversari diventano sempre più tosti e ognuno di loro che raggiunge la qualificazione merita di essere lì - sottolinea - il tennis è uno sport imprevedibile e che non c'è nulla di scontato. Occorre essere sempre concentrati. Ogni partita è difficile e vedremo quel che accadrà alla prossima».

Si ferma, invece, Cobolli. Il ragazzo di Firenze non è riuscito a superare Daniil Medvedev e si è fermato al terzo turno. Sul cemento di Flushing Meadows il 22enne numero 31 al mondo ha ceduto per 6-3 6-4 6-3 al 28enne russo, 5 della classifica Atp.

In campo femminile avanza anche l'altro numero 1 della classifica mondiale, Iga Swiatek, vincente su Anastasia Pavlyuchenkova (n. 27). E si vedono progressi costanti anche in Jasmine Paolini. L'italiana dovrà affrontare la 28nne ceca Karolina Muchova (n. 52 Wta). «A livello Slam è un anno pazzesco», dice la toscana, che è la prima italiana a centrare almeno gli ottavi nelle quattro prove Slam.

