Sinner senza rivali: battuto anche Fritz, semifinale vicina 

Torino. Jannik Sinner vede le semifinali delle Atp Finals di Torino. L’azzurro, numero 1 al mondo, ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz al termine di un match duro, combattuto colpo su colpo. Lo conferma il punteggio finale: un doppio 6-4. Il match è durato un’ora e 40 minuti. Ora solo una sconfitta con il russo Daniil Medvedev e un complicato incrocio di punteggi potrebbero estrometterlo dal prossimo turno. Si scoprirà domani.

Equilibrio

In un’Inalpi Arena ribollente di tifo, il primo set è iniziato con un punto al servizio per l’idolo di casa. Poi la partita si è infilata nei binari dell’equilibrio, con violenti colpi da fondo campo. Il servizio dello statunitense ha funzionato a dovere, meno quello di Sinner. L’italiano in avvio non ha mostrato un grande feeling con le palle corte, le prime si sono spente a metà rete. Nel quarto gioco un grande diritto incrociato di Fritz, poi la palla dell’americano è volata oltre la linea: botta e risposta, continuamente. Sinner ha avuto un momento di difficoltà, la prima di servizio non entrava, e ha dovuto prendere qualche rischio da fondo campo mentre lo statunitense ha giocato tutto il match sopra ritmo. La prima palla break della partita è arrivata al sesto gioco ed è stata a suo favore, l’azzurro ha prontamente recuperato e si è portato 4-3. All’ottavo gioco Sinner è volato sullo 0-40 ma si è fatto rimontare e Fritz è risalito sul 4-4. Il nono gioco è scivolato via in un attimo e quando Fritz è tornato a servire è sembrato nervoso: ha sbagliato un paio di colpi, ha dato al numero 1 la possibilità di fare il break e così è andata. Una occasione colta all’istante: il primo set si è chiuso 6-4 in poco meno di un’ora di gioco.

Vittoria

Anche il secondo set si è giocato sul filo dell’equilibrio. Al quinto gioco, sul 2-2, Sinner ha fatto un mezzo miracolo in démi-volée e Fritz ha gettato un’ottima occasione di portarsi avanti. Col passare dei minuti l’azzurro ha mostrato maggiore sicurezza nei colpi e solidità. Anche le palle corte hanno iniziato a essere vincenti. Al sesto gioco l’americano ha annullato una palla break, al settimo ha sprecato un’occasione - sullo 0-30 - con due errori grossolani. Poco dopo Sinner ha infilato un formidabile passante lungolinea di rovescio. Sul 5-4 Fritz ha mollato, sbagliando alcune palle gestibili. Un rovescio in corridoio ha chiuso la sfida.

«È stata una partita difficile», il commento di Sinner, «Fritz ha servito molto bene e io potevo farlo meglio. Siamo più vicini alla semifinale, l’obiettivo di questa settimana. Vediamo come va la partita con Daniil Medvedev, sarà molto difficile». Oggi il riposo, domani si torna in campo.

