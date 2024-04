Sinner se la cava sempre 

Jannik Sinner inarrestabile da una parte del tabellone e Novak Djokovic dall'altra; mentre Daniil Medvedev esce a sorpresa, tra le polemiche e le urla contro l'arbitro, e sembra spalancare la strada verso la finale per i due campioni. A Montecarlo, tra match interrotti dalla pioggia e tifo italiano assordante, Jannik e Djoko avanzano con lo stesso passo, senza perdere un set, e sembrano cercare la forma migliore in vista di uno scontro tra titani che eventualmente potrà esserci soltanto in finale. Il campione di Sesto Pusteria supera il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-4, 6-2 mostrando la ormai consueta solidità nel gioco e nella tenuta psicologica. Un ottavo di finale semplice sulla carta contro il numero 25 del ranking Atp ma pur sempre insidioso per l'italiano contro un avversario che spesso ha sorpreso per il gioco poco prevedibile e che ha poco da perdere contro il numero 2 al mondo e giocatore più forte del momento. «È stata una partita totalmente diversa da quella dell'esordio, mi sono sentito non benissimo in campo ma sono contento di avere la chance di giocare ancora domani (ogg, ndr ). Del resto ogni giornata è diversa ed ogni partita alla sua storia». Ai quarti lo aspetta Holger Rune che ha superato Grigor Dimitrov per 7-6, 3-6, 7-6 dopo 3 ore e 30’ e dopo aver giocato altri due set in precedenza per battere Sumit Nagal (6-3, 3-6, 6-2) nel match interrotto mercoledì per pioggia.

Gli altri italiani

Più complessa, invece, la partita di Djokovic che ha eliminato non senza difficoltà un rinato Lorenzo Musetti. Il carrarino, che lo scorso anno sulla terra rossa di Montecarlo aveva eliminato proprio il serbo agli ottavi, esce a testa alta al termine di un incontro tiratissimo, soprattutto all'avvio. Il numero 1 al mondo ha dovuto usare tutta la propria esperienza e astuzia per superare il giovane azzurro. Musetti si è arreso per 7-5 6-3, dopo aver sprecato tre palle del 5-3 nel primo set. In quello che può essere definito il derby dei “re di Monte Urpinu”, Lorenzo Sonego ha resistito sino al 7-5, 3-3 a Ugo Humbert, poi è crollato perdendo 6-3, 6-1.

Nel doppio avanzano ai quarti Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno superato per 6-1 6-3 gli argentini Maximo Gonzalez e Nicolas Molteni. Prossimi avversari il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, che a sorpresa hanno eliminato la coppia numero 1 del seeding formata dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden.

RIPRODUZIONE RISERVATA