Sinner “scopre” Fonseca 

Un piccolo sbandamento iniziale, una fase di assestamento, poi l'inserimento della classica velocità di crociera a cui ha abituato tutti. Jannik Sinner vola agli ottavi di finale battendo Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2 a Indian Wells. Per l'altoatesino è il 96° successo in carriera un Masters 1000, un numero che gli fa eguagliare il record per un azzurro che fino a ora apparteneva a Fabio Fognini. Per ottenere il primato solitario in questa particolare classifica, dovrà battere oggi il brasiliano Joao Fonseca, uno degli astri nascenti del tennis mondiale.

La polemica

In conferenza stampa, Sinner, a proposito del match si è poi detto invece «contento di come ho gestito la situazione e di come ho alzato il livello». E la qualità del gioco dovrà necessariamente rimanere alta anche nella prossima sfida, a cui tutto il mondo del tennis mondiale guarda con curiosità. È un Joao Fonseca pimpante quello che ha concesso solo cinque game allo statunitense Tommy Paul, numero 24 del mondo. Il 19enne brasiliano non avrà nulla da perdere, in un match che sarà in ogni caso una tappa molto importante per il suo - già avanzato - percorso di crescita. La giovane stella, non ha mai affrontato Sinner in incontri ufficiali, e sarà un'occasione per testarsi e per imparare: «Noi tennisti lavoriamo sempre per giocare contro i migliori. Sarà un piacere, ma spero di vincere», ha confessato. Intanto ieri sera Jannik è sceso in campo in doppio assieme a Reilly Opelka contro due specialisti come Marcel Granollers e Horacio Zeballos, perdendo per 6-4 6-4.

Successo per Andrea Vavassori, non assieme a Simone Bolelli ma con l’austriaco Alexander Erler: i due hanno battuto il britannico Luke Johnson e il polacco Jan Zielinski per 6-7, 7-5, 10-8 e negli ottavi sfideranno gli argentini Gonzalez-Molteni.

Gli altri azzurri

Flavio Cobolli è stato sconfitto da Frances Tiafoe con un brutale 6-1 6-2 in 68 minuti. In quella che era la rivincita della finale del torneo Atp 500 di Acapulco, giocata poco più di una settimana fa e conquistata dal tennista romano, lo statunitense ha trovato il modo di vendicarsi. Per l'azzurro, poco brillante, hanno pesato le 5 palle break su 5 non convertite.

Avanza, invece, Jasmine Paolini, che ha battuto 7-5 5-7 6-1 l'australiana Alja Tomljanovic, numero 85 della classifica Wta. La tennista toscana, dopo due set molto lottati, ha preso il largo all'inizio del terzo parziale e non ha più tremato. Nel programma odierno la attende la qualificata australiana Talia Gibson, 110 Wta, che ha battuto a sorpresa la danese Clara Tauson, 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA