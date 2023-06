Sinner sconfitto da Ruusuvuori, out anche Musetti 

«Cosa è successo a Jannik Sinner? Lento falloso e confuso, sembra aver smarrito le coordinate». Se lo chiede anche Paolo Bertolucci dopo la nuova, inattesa sconfitta del tennista altoatesino (9 Atp), battuto sin troppo facilmente da Emil Ruusuvuori sull’erba olandese di s-Hertogenbosch. Il finlandese, numero 42 del mondo, si è imposto per 6-3, 6-4 in un’ora e 21 minuti di gioco e in semifinale si scontrerà con l’olandese Tallon Griekspoor (36 Atp).

Neppure i prati tedeschi di Stoccarda sono stati pascoli felici per il tennis azzurro ieri. Si è fermato nei quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nell’Atp 250 che, come altri, prepara al torneo di Wimbledon. Il 21enne di Carrara, n. 17 del ranking e 6 del tabellone, ha lottato con coraggio e ceduto 6-7(6), 7-6(4) 6-2, dopo quasi due ore e tre quarti di partita. Di fronte aveva lo statunitense Frances Tiafoe, n. 12 del mondo e testa di serie numero 3, che in semifinale sfiderà il magiaro Marton Fucsovics.

Serie B al traguardo

Intanto si chiude domenica la regular season della Serie B di tennis a squadre. In B1, il Tc Cagliari, capolista imbattuta, chiude sui campi del Ct Lucca, mentre il Tc Terranova si gioca la stagione a Vicenza. Gli olbiesi occupano la quinta piazza (che vale i playout), ma una vittoria potrebbe valere la salvezza diretta o anche la partecipazione ai playoff. E se il Tc Alghero riposerà con già in tasca il secondo posto che vale la semifinale playoff in casa, la Torres aspetterà di conoscere il suo destino a Sassari. Attualmente terzi e ai playoff, i torresini potrebbero essere superati da Tennis Viserba (basterebbe un pareggio, ma sarebbero comunque salvi) e Jc Next Gen (in caso di 5-1 o 6-0 toscano dovrebbero disputare i playout).

In B2 maschile, il Tc Porto Torres riceverà il Ct Maggioni. I turritani sono primi con il Tc Perugia, con due punti di vantaggio sul Forum Sport Center. La prima classificata vola in B1, la seconda fa gli spareggi-promozione, la terza si salva. In B2 femminile, le terze ospitano le prime. La Torres affronta l'Ata Trentino con tutto in gioco: una larga vittoria potrebbe portare anche alla promozione diretta, una sconfitta ai playout.

