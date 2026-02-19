VaiOnline
Tennis.
20 febbraio 2026 alle 00:16

Sinner sconfitto da Mensik 

Il ceco gioca un match stellare, salta la sfida con Alcaraz 

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non si affronteranno in finale, coma suggeriva il pronostico, nel torneo Atp 500 di Doha, in Qatar. A sorpresa, l'azzurro n.2 al mondo è stato eliminato nei quarti dal ceco Jakub Mensik, che si è imposto in tre set col punteggio di 7-6, 2-6, 6-3, in poco più di due ore di gioco. Al numero 1 al mondo sono serviti sempre tre set (6-7, 6-4, 6-3) per superare la resistenza del russo Karen Kachanov, al quale non è riuscito nell'impresa riuscita al ventenne ceco, attuale n.16 al mondo ma di certo un talento destinato a crescere molto.

Dopo la sconfitta nella semifinale di Melbourne contro Novak Djokovic, Sinner era atteso al rientro in campo per affrontare una parte di stagione che l'anno scorso gli fu negata dalla sospensione patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. L'inizio non è stato positivo ma presto potrà rifarsi nei Masters 1000 negli Stati Uniti, a Indian Wells e a Miami. L'azzurro ha trovato nel n.16 al mondo un avversario di tutto rispetto, potente al servizio e preciso negli scambi. Il primo set è andato avanti game per game, senza alcun break fino al 6-6 e nel gioco decisivo il ceco si è imposto 7-3. Dopo aver rischiato di subire il break all'inizio della seconda partita, Sinner ha cambiato marcia, complice anche un calo del rivale e gli ha strappato due volte di fila il servizio, imponendosi per 6-2.

La svolta inattesa

Nel terzo, Mensik fa subito il break e riesce a difenderlo fino al nono game, quando è riuscito a strappare ancora il servizio all'italiano, ottenendo la sua vittoria più prestigiosa. Il penultimo atto per Mensik prevede la sfida col francese Arthur Fils (n.40) - rientrato due settimane fa dopo sei mesi di stop per infortunio - che ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka (n.22) con un doppio 6-3, 6-3. Sinner e Mensik avrebbero dovuto scendere in campo, secondo programma, alle 19 italiane, ma hanno dovuto aspettare un bel po' a causa dell'inatteso protrarsi della sfida tra Alcaraz e Kachanov. Lo spagnolo si è trovato costretto a battagliare per due ore e mezzo per avere ragione in rimonta del suo avversario. Ora per la finale dovrà vedersela con un altro russo, Andrey Rublev, campione in carica. L'attuale n.18 Atp è approdato alla semifinale battendo Stefanos Tsitsipas, col punteggio di 6-3, 7-6.

Nel torneo di doppio, si è fermato in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri hanno dovuto inchinarsi all'unico team capace di batterli per ben due volte, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. Era già accaduto a gennaio ad Adelaide e prima proprio alle Finals di Torino, sempre in semifinale. Il copione si è ripetuto in Qatar, in finale i rivali degli azzurri, usciti vincitori ancora una volta in due set col punteggio di 7-5, 6-4.

