Sinner scivola sull’erba 

Clamorosa sconfitta di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Halle, in Germania, sull'erba. L'italiano numero 1 al mondo è stato sconfitto in tre set da Aleksandr Bublik ed è uscito agli ottavi. Il kazako, numero 45 della classifica mondiale, si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in due ore di gioco. Un campanello d'allarme per il campione italiano in vista di Wimbledon? Sinner inizia bene, imponendosi con scioltezza nel primo set ma fin dall'inizio sembra soffrire il gioco dell'avversario. Bublik, va detto, sull'erba è uno dei migliori giocatori del circus e proprio ad Halle ha vinto nel 2023 uno dei suoi quattro tornei da professionista. Nel secondo set il kazako inizia a servire molto bene con l'italiano apparso particolarmente nervoso ed incapace di allungare gli scambi. Bublik acquista sicurezza con giocate di qualità e prime di servizio a velocità alta. Il terzo set, quello decisivo, vede Sinner perdere il servizio mentre si è sul 3-3. Il tentativo di contro-break si infrange contro le prime solide e vincenti del kazako. Sul cambio di campo, con il punteggio sul 5-4, Sinner si siede in panchina con un asciugamani inusualmente in testa a copertura del volto, forse alla ricerca della concentrazione persa. Ultimo game che Bublik chiude con merito.

Eliminato anche Lorenzo Sonego, che gioca una grande partita ma non basta per battere il numero 3 Alexander Zverev (3-6, 6-4, 7-6), mentre è trionfale il pomeriggio di Flavio Cobolli, che ha superato il canadese Denis Shapovalov (31) con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, gioando ad alto livello nei momenti decisivi. Oggi la sfida con Zverev.

