Sinner schiva la trappola 

Jannik Sinner diventa l'unico giocatore capace di arrivare in semifinale in tutti i primi tre Masters 1000 della stagione. Dopo Indian Wells e Miami, ci arriva anche a Montecarlo battendo Holger Rune dopo una partita con coda polemica per una protesta del danese a causa di un warning per time-violation, mentre il clima sulle tribune si infiammava con il pubblico a inneggiare a Sinner. L'azzurro chiude 6-4 6-7 (6) 6-3, infila la nona vittoria di fila, festeggia l'ottava semifinale in un Masters 1000 e resta matematicamente numero 2 del mondo mentre il danese esce tra i fischi. Oggi, in semifinale, l'altoatesino affronterà Stefanos Tsitsipas, numero 12 Atp, ma intanto ha già eguagliato il risultato (e quindi difeso i punti) del 202, quando Rune lo battè in tre set rimontando anche grazie all’interruzione per la pioggia.

Le parole

«Giocare contro Rune è sempre difficile, soprattutto in questo tipo di occasioni», le parole di Sinner. «Oggi ho alzato il livello, ci sono stati più scambi. È stato un match più fisico. Ho provato sensazioni migliori, sono fiducioso per la partita contro Tsitsipas. Sta giocando bene. Vediamo come andrà. Quando Rune ha protestato, ho cercato di pensare a me stesso. Non c'è niente di sbagliato, puoi creare un po' di caos. l'ho imparato a mie spese l'anno scorso. Gestire questi momenti fa parte del processo di apprendimento». Sinner infila nel principato di Monaco (dove risiede) la 25ª vittoria in 26 partite nel 2024 confermando si essere il tennista più in forma di questo inizio di stagione. Rune ci prova a far qualcosa di speciale, e deve anche solo per restare in partita. Ci riesce a tratti, allunga al terzo (dopo aver rimontato due volte da 0-40 e aver annullato due match point nel tie-break ma non gli basta. Sono suoi gli errori che di fatto indirizzano il terzo set. La differenza spiega perché a un anno di distanza, Rune sia ancora alla ricerca di se stesso e della via per concretizzare il fuoco che gli brucia dentro, e Sinner fa ragionare di quando diventerà il primo italiano n. 1 del mondo.

Gli altri match

L’altra semifinale vedrà di fronte Novak Djokovic (7-5, 6-4 a un coriaceo Alex De Minaur) e il norvegese Casper Ruud, che ha avuto ragione del francese Ugo Humbert (vincitore a Cagliari nel 2023) in tre set: 6-3, 4-6, 6-1.

In doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati battuti 6-3, 7-6 dal salvadoregno Arevalo e dal croato Pavic. Matteo Berrettini, eliminato dal primo turno ha intanto annunciato la rinuncia al torneo di Monaco di Baviera per puntare a Madrid e Roma.

