Sinner scatta, Paolini saluta 

ROMA. Il tramonto sopra il Centrale viene coperto dalle nuvole, ma il “rosso” più famoso del pianeta risalta sulla terra del Foro Italico. L'attesa per l'esordio a Roma di Jannik Sinner è finita: spalti e villaggio del tennis sono gremiti dal mattino, le parrucche arancioni colorano il site e al Foro tornano a vedersi i Carota Boys, oltre che fan travestiti da n.1 del mondo. Un break per set e terzo turno conquistato con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 40 minuti di gioco. Un tempo che si allunga solo perché nel finale di partita il gioco viene interrotto due volte: prima per una caduta di uno spettatore sugli spalti e poi per un secondo malore sempre tra il pubblico. Entrambi sono rimasti sempre vigili, stanno bene e con i soccorsi intervenuti tempestivamente. Non si lascia distrarre Sinner che tornerà in campo domani, con l'orario ancora da definire, forse anche nel turno diurno del Centrale. Intanto inizia il cammino verso la finale, dove nel 2025 perse da Alcaraz, quest'anno assente. Un ostacolo in meno per Jannik, nel tentativo di riportare il singolo maschile tra le braccia di un italiano a cinquant'anni dall'ultima vittoria di un azzurro (Panatta nel 1976).

Abdica la regina

Non si conferma Jasmine Paolini, eliminata al terzo turno contro Elise Mertens, per un tabellone femminile che vede uscire con largo anticipo anche la n.1 Aryna Sabalenka. la toscana a fine torneo uscirà dalla top ten, a conferma di una stagione fin qui difficile. «Spero di tornare sui miei livelli», le parole subito dopo la sconfitta. «Ma ora non devo circondarmi di negativo. Se faccio le cose bene so di esser competitiva». Dunque l'appuntamento va al Roland Garros, ma non prima di aver provato a confermare il titolo con Errani nel doppio a Roma.

Avanti gli azzurri

A non tradire non è soltanto Jannik, ormai solidissimo anche su quella superficie che - fino a poco tempo fa - sembrava essergli ancora un po' indigesta. Dal suo lato del tabellone nella Capitale, avanzano altri tre italiano. Buono l'esordio per il romano Flavio Cobolli contro Atmane (liquidato in due set 7-6, 6-3). I due azzurri andando avanti potrebbero affrontarsi in semifinale, ma prima per il romano ci sarà lo scoglio Tirante. Nel frattempo supera l'emozione dell'esordio, battendo anche i cori della Lazio. Già, perché la vicinanza della BNP Paribas Arena allo stadio Olimpico fa sì che tutto il primo set, lui che è romano e romanista, lo giochi con gli inni della squadra biancoceleste in sottofondo. Superata l'emozione del primo set, gestisce bene il secondo. «Sogno ogni giorno dell'anno di vivere questa atmosfera», dice Cobolli che però ha anche un altro sogno: quello di giocare sul Pietrangeli. Lo farà oggi, ma in doppio, con Sonego. Brillante anche Mattia Bellucci, che si libera dell’argentino Tomas Martin Etcheverry (26 Atp) per 5-7, 6-2, 6-3: adesso trova Martin Landaluce che lo batté in finale al Challenger 125 di Olbia. Passa senza giocare (per il ritiro del fortissimo francese Arthur Fils) anche Andrea Pellegrino che, se supera l’americano Tiafoe con tutta probabilità sfiderà Sinner agli ottavi.

RIPRODUZIONE RISERVATA