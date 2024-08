Sinner scaccia i fantasmi 

New York. Dopo circa 50 minuti di gioco sull’Arthur Ashe, l’americano Mackenzie McDonald, numero 140 del mondo, non credeva ai propri occhi: stava servendo per il 2-0 dopo aver già vinto il primo set per 6-2. Dall’altra parte della rete, il miglior giocatore di tennis del mondo, Jannik Sinner, lottava coi fantasmi. La vicenda doping appena conclusa, le critiche ma anche la solidarietà dai colleghi, i problemi fisici, la vittoria scacciacrisi di Cincinnati passata quasi in secondo piano. Un colpo dopo l’altro, l’altoatesino ha liberato mente e braccio. I fantasmi sono spariti e con loro anche l’avversario che si è come liquefatto: 6-2, 6-1, 6-2 lo score col quale Sinner si è qualificato per il secondo turno degli Us Open. Dopo un giorno di riposo, domani lo attende l’altro americano Alex Michelsen.

Gli altri azzurri

Dopo le vittorie di Berrettini e Musetti, la prima giornata aveva riservato all’Italia, oltre a quella di Luca Nardi, la sconfitta di Luciano Darderi, fermato in quattro set all'argentino Sebastian Baez 6-4, 6-7, 6-0, 7-6. Ieri la giornata ha riservato subito il ko di Fabio Fognini, battuto in tre set dal ceco Tomas Machac. Punteggio del match 7-5, 6-1, 6-3. Poi sono iniziate le buone notizie e, prima di Sinner, è arrivata la vittoria all’esordio di Matteo Arnaldi . L'azzurro ha battuto in meno di due ore lo statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-3 6-2 6-1 e si è qualificato per il secondo turno dove affronterà Roman Safiullin.

I favoriti

Tra i big, dopo quella di bronzo (Lorenzo Musetti), ha vinto anche la medaglia d’oro del torneo maschile alle Olimpiadi di Parigi. Novak Djokovic si è imposto in tre set sul moldavo Radu Albot (6-2, 6-2, 6-4) e nel prossimo turno affronterà il connazionale Laslo Djere. Di segno opposto il destino di altri due big. Dopo la sconcertante sconfitta in tre set di Holger Rune, anche Stefanos Tsitsipas, n. 11 del mondo, è stato eliminato al primo turno. Lo ha battuto l'australiano Thanasi Kokkinakis (n. 86) con il punteggio di 7-6(7/5), 4-6, 6-3, 7-5. Il Major americano resta ostico per il greco 26enne, mai oltre il terzo turno. L'ex numero 3 del mondo, finalista al Roland-Garros 2021 e agli Australian Open 2023, quest’anno non è andato oltre i quarti al Roland-Garros ed è uscito al secondo turno a Wimbledon.

Ragazze vincenti

In campo femminile, tre buone notizie. Se Lucia bronzetti è passata per il ritiro dell’australiana Lulu Sun (che era già sotto 6-3), Elisabetta Cocciaretto ha colto la sua prima vittoria nel tabellone principale a Flushing Meadows travolgendo l'ucraina Kateryna Baindl: 6-3, 6-0. Nel secondo turno affronterà la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Bella rimonta per Sara Errani, vittoriosa con il punteggio di 3-6 6-0 6-4, sulla spagnola Cristina Bucsa e in attesa di sfidare Caroline Dolehide. La numero 49 Wta ha battendo a sorpresa nel derby statunitense la favorita Daniele Collins, n.11, per 1-6, 7-5, 6-4.

