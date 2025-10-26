Sinner sa anche soffrire 

Vienna. Il bis a Vienna, mentre non cessa il rumore di fondo sulla sua contrastata scelta in Davis e con la suspence per un dolore muscolare nel terzo set. Per festeggiare, l'annuncio a tutti del fidanzamento con Laila Hasanovic. È stata una vittoria costruita lottando e difesa con determinazione quella colta da Jannik Sinner nel torneo austriaco, battendo in rimonta Alexander Zverev. Per il numero 2 del mondo é il bis del 2023 sul cemento di Vienna, il quarto trofeo stagionale ed il 21° successo consecutivo indoor. Risultato per l'azzurro 3-6, 6-3, 7-5, con 46 vincenti a 28, e 21 errori contro i 34 di Zverev.

Il commento

«La finale era cominciata malissimo: avevo palle break e invece sono partito indietro», ha detto a caldo Sinner. «Ho provato a rimanere nella partita dal punto di vista mentale. Il terzo set è stato un su e giù. La cosa più importante è cercare di non mollare e di rimanere lì. La chiave è stata servire bene e risparmiare le energie nei miei turni di battuta. È stata una grande performance. Voglio ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata», Laila Hasanovic, che ha assistito all'incontro accanto a mamma Siglinde. Presente anche papà Hanspeter. È la prima volta che in pubblico Sinner parla della sua relazione con la modella danese, di fatto ufficializzando il gossip.

Il ranking

Ancora in grado di strappare il primo posto nel ranking a Carlos Alcaraz entro la fine della stagione, Jannik ha guadagnato punti preziosi a Vienna, anche perché lo spagnolo non ha giocato alcun torneo questa settimana. Il 24enne campione altoatesino è sembrato soffrire di crampi nel terzo set e dovrà recuperare tutte le sue forze per brillare al Masters 1000 di Parigi, che inizia oggi all'Arena de La Défense, e dove potrebbe già riprendersi il numero 1 vincendo il torneo, a patto che Alcaraz non vada oltre i quarti. Intanto arrivata anche la pace con Bruno Vespa, che l'aveva criticato per il “no” alla convocazione in Coppa Davis. «Foza Sinner, anche se quella della Davis non gliela perdono...», ha detto il giornalista, intercettato dalle Iene. A Vienna il tennista ha ricambiato autografando una bandiera fuori dall’hotel: «A Bruno, con affetto!». Di «polemica brutta e sbagliata», parla invece Fiorello, appassionato di tennis.

