Sinner-Ruud per un posto in semifinale 

Ieri notte ha assistito, dopo l’invito di Zlatan Ibrahimovic, alla finale di Coppa Italia, lui tifoso del Milan. Nel pomeriggio, l’allenamento che lo ha condotto al match di oggi, con Jacopo Berrettini, fratello di Matteo e giù “utilizzato” nei primi giorni al Foro. Jannik Sinner, dopo l’udienza privata da Papa Leone XIV, avrà oggi un altro faccia a faccia ben più dinamico, quello con Casper Ruud, uno dei principi del rosso, il coriaceo norvegese numero 7 del ranking e recente vincitore del Masters 1000 di Madrid.

Il boom del tennis italiano, con due azzurri ai quarti e una giocatrice in semifinale, esonda anche in tv. Record dell'anno per il tennis su Sky grazie alla vittoria di Sinner su Cerundolo : l’ottavo di finale, in onda martedì dalle 19.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ha raccolto 779 mila spettatori medi, con 1 milione e 792mila contatti unici e il 4,2% di share.

In campo

Per Sinner un altro esame sul rosso, dopo il test potenzialmente velenoso con Cerundolo, superato benissimo. Ha stupito la forza mentale dell’azzurro monegasco esibita nel momento di massima difficoltà, prima cioè del tie break poi vinta. Da lì in poi, nonostante il medical time out per le vesciche, è stato un crescendo straordinario, che lo ha portato a chiudere un match che sarebbe potuto essere rischioso in caso di un nuovo passaggio a vuoto. Ruud era stato sconfitto alle Atp Finals di Torino, un’altra superficie rispetto a questa del Foro Italico.

Casper ci prova

«In realtà non sono io il vero Re del rosso... Alcaraz ha vinto Roland Garros, Montecarlo, i suoi titoli sono più importanti di quelli che ho vinto io». Lo dice Casper Ruud dopo la partita vinta contro Munar e che gli regala l'accesso ai quarti di finale degli Internazionali dove affronta oggi Sinner. «Sono in un buon momento, ma la partita con Sinner sarà la più difficile tra quelle che ho affrontato quest'anno - aggiunge – a Torino alle Finals ho perso nettamente ma qua le condizioni sono diverse e spero di fare di una buona partita».

Alcaraz devastante

«Con Draper è stata una delle vittorie più belle di quest'anno. Non tanto per il livello, ma per come ho approcciato la partita, come l'ho gestita, come sono uscito, come ho gestito i miei nervi e le situazioni durante la partita». Così Carlos Alcaraz, primo a centrare la semifinale (6-4, 6-4): «Una partita completa, sia come livello di gioco che come mentalità - ha aggiunto – volevo solo riprendere il ritmo dopo l'infortunio e vedere come reagiva la gamba».

Le semifinali

La giornata si apre con il quarto fra il polacco Hurkacz (31 Atp) e l’americano Paul (12). La Paolini sfida nel pomeriggio l’americana Stearns (47 Wta), mentre l’altra semi sarà fra l’americana Gauff (numero 3 Wta) e la cinese Zeng, numero 8 del ranking.

