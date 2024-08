Sinner, rivincita ventosa 

Una rivincita sofferta, complicata. Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, battendo in tre set in rimonta il russo Andrey Rublev; 4-6, 7-5, 6-4 il punteggio per l'azzurro numero uno del mondo, che a Montreal era stato sconfitto pochi giorni fa proprio dal russo. In semifinale, Sinner affronterà il vincente della sfida andata in scena ieri notte, tra il numero 3 del seeding, il tedesco di origine russa Alexander “Sascha” Zverev, e l’americano Ben Shelton, testa di serie numero 15.

La classifica

Dopo i tanti punti persi in Canada (dove si presentava da vincitore), Jannik ne riguadagna almeno 390 in Ohio per mettersi al sicuro dagli eventuali attacchi di Djokovic e soprattutto Alcaraz ai prossimi Us Open. A proposito dello spagnolo, ieri si è prontamente scusato per aver spaccato la racchetta durante il match perso con Monfils: «Chiedo scusa perché il mio atteggiamento non era corretto ed è qualcosa che non dovrebbe essere fatto all'interno di un campo. Sono umano, avevo accumulato nervosismo dentro; a volte è molto difficile controllarsi quando sei con i battiti così alti. Lavorerò affinché non si ripeta mai più». Caso chiuso.

Il vento

Tornando al match di ieri, ci sono stati ben undici break (praticamente uno ogni tre giochi), a dimostrazione delle difficoltà che hanno trovato sia l’azzurro numero 1 del mondo, sia il suo avversario moscovita (n. 6) per le condizioni meteo con una vento che ha reso difficile il controllo della pallina.

