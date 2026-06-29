Sinner, ripartenza con la scarpa insanguinata 

Jannik Sinner più forte del dolore. Lontano dai campi da trentadue giorni (dalla sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo, in cinque set nel secondo turno del Roland Garros), l'altoatesino ha esordito a Wimbledon spuntandola 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3 sul serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 della classifica mondiale, concludendo il match con la scarpa destra macchiata di sangue. «Sembra peggio di com'è. È solo un'unghia», ha spiegato Sinner a fine match, ma le immagini hanno fatto tremare i suoi tifosi, soprattutto visto l'andamento della sfida. In avvio, sul 4-4, 40-0 l'italiano si disunisce e perde il servizio (complici due doppi falli di fila).

Il match

Con nove punti consecutivi, il serbo conquista il primo set. Sinner tiene il servizio in apertura di secondo set, strappa quello dell'avversario e vola 3-0. Salva una pallabreak sul 4-2 e chiude 6-3. Nel terzo set, attimi di incertezza per una scivolata sul 2-2. C'è lotta e di va al tiebreak, col serbo che salva in set point e se lo aggiudica 8-6. Nel quarto, il break azzurro arriva nel sesto gioco, il secondo nell'ottavo, per il 6-2 che rimanda il verdetto al set decisivo. Il serbo prova a resistere, ma Sinner ha attivato il pilota automatico: break sul 3-2, per chiudere 6-3. Nel secondo turno, lo attende il lusitano Nuno Borges (48). Salutano subito Londra Luciano Darderi (16 Atp), sconfitto 7-6(7), 7-5, 6-2 dallo statunitense Ethan Quinn (47) ed Elisabetta Cocciaretto (46 Wta), sconfitta 6-3, 2-6, 6-2 dalla cinese Xinyu Wang (39).

Tanta Italia oggi

Sei tennisti italiani in gara nella seconda giornata di gare (il settimo, Mattia Bellucci, ha dato forfait per un infortunio al ginocchio subito negli allenamenti del fine settimana). Oggi, alle 12, saranno due italiane ad aprire il programma. Sul campo 3, Tyra Caterina Grant, unica azzurra a superare le qualificazioni, esordisce in un torneo dello Slam contro la padrona di casa Katie Boulter. In contemporanea, sul campo 12, Jasmine Paolini cerca di ritrovarsi dopo un periodo che l'ha vista scivolare fuori dalla Top15 affrontando la qualificata statunitense Robin Montgomery. Nel maschile, due italiani sul campo 4. Nel secondo match dalle 12, Mattia Arnaldi (35) sfida il francese Quentin Halys. A seguire, Lorenzo Sonego se la vedrà con l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Sul campo 1, terzo match dalle 14, Matteo Berrettini cercherà di rovinare "the last dance" dell'elvetico Stan Wawrinka a Londra (ritiro già fissato per il 19 dicembre in un evento a Ginevra che vedrà in campo anche il connazionale Roger Federer), mentre sul campo 2, quarto match dalle 12, Flavio Cobolli affronterà argentino Mariano Navone. I due si sono sfidati una sola volta, sul rosso di Umag, due anni fa, con l'italiano vincente in due set.



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