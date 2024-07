Jannik Sinner riparte dal Canada tornando in campo per il suo primo allenamento. Dopo 10 giorni di stop a causa della tonsillite che lo aveva costretto a dare forfait ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il numero uno del tennis mondiale ha ricominciato a prendere in mano una racchetta. Atterrato martedì scorso a Montreal, dove la prossima settimana si gioca il “Nationa Bank Open”, sesto Atp Masters 1000 stagionale, già dopo qualche ora era in campo per un primo contatto con il cemento canadese.

Campione in carica

In vista della tappa canadese di avvicinamento agli Us Open, con un post pubblicato sui suoi canali social nella notte italiana, l'altoatesino si è detto impaziente di ricominciare a giocare: «È bello cominciare a colpire di nuovo e non vedo l'ora di ricominciare da qui». ha scritto su Instagram il numero uno del mondo che si presenta in Canada come campione in carica: lo scorso anno, ma a Toronto, ha conquistato il suo primo trofeo “1000” battendo in finale l'australiano Alex De Minaur (a proposito, anche lui si è ritirato dal singolare olimpico).

La sosta

L'ultimo match giocato dal quasi 23enne altoatesino di Sesto Pusteria è stato la sfida dei quarti di Wimbledon, persa in cinque set contro il russo Daniil Medvedev il 9 luglio scorso. Un match quello sull'erba inglese segnato dal malore accusato da Sinner che lo costrinse, per via dei giramenti di testa, a chiedere il medical time-out rientrando negli spogliatoi per circa 10'.

La tradizione

Quella del torneo nordamericano è una storia ricca e prestigiosa. Fin dal 1881, i migliori giocatori del mondo hanno messo in mostra le loro abilità sui campi canadesi. Solo Wimbledon e gli Us Open hanno una storia più lunga di questo importante evento del tour. Ogni anno Montreal e Toronto si dividono il compito di ospitare, a turno, il National Bank Open (una metropoli ospita il torneo maschile e l'altra l'appuntamento Wta ad anni alterni). L'impressionante elenco dei campioni del passato di questa tappa canadese comprende nomi leggendari come Bjorn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

A Washington

Intanto nell’Atp di Washington, Flavio Cobolli (decima testa di serie) ha raggiunto gli ottavi di finale battendo in due set il belga David Goffin: 7-6, 6-3 il punteggio che gli consegna la sfida con lo spagnolo Davidovic Fokina (n. 8 del seeding). Mattia Bellucci ha invece ceduto per 6-3, 7-6 all’americano Alex Michelsen, n. 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA