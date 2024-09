Sinner riparte da Pechino 

Inizierà domani contro Nicolas Jarry il cammino di Jannik Sinner all'ATP 500 di Pechino, dal 26 settembre al 2 ottobre. Il China Open - lì dove un anno fa è iniziata l'ascesa dell'azzurro - segnerà il ritorno in campo dell'azzurro dopo il trionfo agli US Open. Il numero 1 del mondo debutterà contro il cileno, oggi numero 28 al mondo e reduce dai quarti di finale a Chengdu. Sinner ha “evitato” Alcaraz e Medvedev che potrebbe incrociare soltanto in finale. Tra le teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti: numero 6 del seeding, il carrarino attende un qualificato. Poi il possibile quarto di finale con Rublev e l'ipotetica semifinale tutta italiana con Sinner. In tabellone, inoltre, Flavio Cobolli (esordio contro l’estroso Bublik) e Lorenzo Sonego (1° turno con Mannarino).

Cominciao quindi due mesi di fuoco, dove ci saranno in palio due Masters 1000 (quelli di Shanghai e Parigi Bercy), quattro Atp 500 ma che viaggeranno “in coppia” (Pechino e Tokyo nella stessa settimana, in Europa Vienna e Basilea), quindi dal 10 novembre le Finals di Torino e a seguire la Coppa Davis, oltre ad alcuni tornei 250. Chiusura prevista, per una stagione dove più di un giocatore si è lamentato per i troppi match, a Malaga il 24 novembre.

Musetti ko

E a proposito di Musetti nella finale del "Chengdu Open" (ATP 250 sul cemento), il toscano, testa di serie n.1 del tabellone, ha ceduto in due set 7-6, 6-1 al diciannovenne Jerry Shang (n.55) che ha vinto il torneo di casa. Primo titolo della carriera per il giovanissimo tennista cinese.

