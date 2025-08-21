Sinner riparte da Kopriva 

New York. Il linguaggio del corpo dice che i problemi fisici legati al virus sono passati e che, quindi, ci si può finalmente concentrare sugli Us Open: volto sorridente, inedita maglia rossa, solita fascia elastica al gomito sinistro e tonicità negli scambi da fondo campo, Jannik Sinner si è presentato così al campo Arthur Ashe di Flushing Meadows per l'allenamento in vista del debutto sotto gi occhi attenti di Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Il seeding maschile

Per il momento il tabellone prevede che Sinner esordisca contro il 28enne ceco Vít Kopřiva, numero 87 al mondo. I due non hanno precedenti. Sul lato del main draw dell'italiano ci sono Alexander Zverev, Andrey Rublev, Jack Draper ma anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Alcaraz (che è al capo opposto della griglia) invece ha “pescato” Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, finalista lo scorso anno, ma debutterà contro Reilly Opelka. Per Sinner, se lo spagnolo dovesse arrivare in finale, l'unico modo di conservare il n.1 del ranking mondiale sarebbe vincere il torneo. L'altoatesino al secondo turno potrebbe trovare uno tra il finlandese Emil Ruusuvuori e l'australiano Alexei Popyrin, poi forse il canadese Denis Shapovalov e, agli ottavi l'americano Tommy Paul o il kazako Aleksandr Bublik, l'ultimo tennista ad averlo battuto in campo due mesi fa ad Halle. Ai quarti potrebbe esserci l'inglese Draper oppure uno tra Musetti e Cobolli. In semifinale (seguendo il ranking) possibile scontro con Zverev, Rublev o l'australiano De Minaur. Musetti (testa di serie n.10 del torneo) esordirà contro il francese Perricard; Cobolli (n. 24) con un qualificato, Lorenzo Sonego con l'australiano Tristan Schoolkate. Sfortunato Matteo Arnaldi che sfiderà la testa di serie n. 19 Francisco Cerundolo. Luca Nardi pesca invece il centro Tomas Machac (n.21); Mattia Bellucci trova il cinese Juncheng Shang (e poi Alcaraz?). Infine Luciano Darderi, testa di serie numero 32, affronterà l'asutraliano Rinky Hijikata.

Le donne

In campo femminile gli occhi dei tifosi italiani sono su Jasmine Paolini che è finita nella parte del tabellone dove c'è la numero 1 Aryna Sabalenka. L'azzurra, che un anno fa si fermò agli ottavi di finale, esordirà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La toscana, n. 8 Wta, al secondo turno potrebbe trovare una tra Aliaksandra Sansovich e Iva Jovic. Al terzo turno potrebbe esserci la n. 32 statunitense Mccartney Kessler. Lucia Lucia Bronzetti (n. 56) esordirà contro una qualificata, poi eventualmente la kazaka Elena Rybakina. Elisabetta Cocciaretto (n. 87) affronterà invece la kazaka Yulia Putintseva.

