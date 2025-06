Sinner riparte da halle 

La stagione sull’erba è stata lanciata è adesso è pronta per il ritorno del re. In attesa di Jannik Sinner, iscritto all’Atp 500 di Halle, in Germania, ieri si sono conclusi altri quattro tornei sulla stessa, affascinante superficie di Wimbledon. In campo maschile, l’americano Taylor Fritz si è incaricato di dare l’ennesima delusione ad Alexander Zverev nella finale (tra le prime due teste di serie) di Stoccarda: 6-3, 7-6(0) il punteggio a favore dell’avversario di Sinner nella finale degli ultimi Us Open su quello dell’atto decisivo degli Australian Open. Nell’altro “250”, quello di s’Hertogenbosch (Paesi Bassi), successo del canadese Gabriel Djallo sul belga Zizou Bergs.

Le donne

In campo femminile, nella stessa cittadina del Brabante Settentrionale, la belga Elise Mertens (25 Wta) ha regolato per 6-3, 7-6 (4) la rumena Elena Gabriela Ruse (80) che aveva battuto Elisabetta Cocciaretto in semifinale. E se Mertens ha “vendicato” Bergs, a riscattare la sconfitta tedesca di Zverev ci ha pensato, sui “nobili” parti del Queen’s (Wta 500) l’outsider Tatjana Maria. La tedesca, 86 del mondo, arrivata dalle qualificazioni, ha battuto in finale la favorita americana Amanda Anisimova (15) per 6-3, 6-4. Da oggi per il circus femminile le località di riferimento sono Nottingham e Berlino.

Gli uomini

L’Atp vedrà i propri protagonisti dividersi tra i due “500” al Queen’s e ad Halle. A Londra (dove c’è Carlos Alcaraz) l’unico italiano in tabellone è Matteo Arnaldi che trova subito la 4ª testa di serie, Holger Rune. In Germania ci sono invece Flavio Cobolli (primo turno contro Joao Fonseca), Lorenzo Sonego (Jens-Lennard Struff), Luciano Darderi (Stefanos Tsitsipas) e ovviamente Jannik Sinner, che oggi debutta nei sedicesimi contro il suo quasi omonimo tedesco Yannik Hanfmann, promosso dalle qualificazioni. Poi seguirà la sfida tra il russo-kazako Alexander Bublik e il francese Alexandre Muller per conoscere l’eventuale avversario degli ottavi.

Il riposo

Sinner ha cercato di smaltire a casa propria, in Val Pusteria, la delusione della finale del Roland Garros persa al tie break del quinto set con Carlos Alcaraz: «Ho passato qualche giorno con gli amici e i miei familiari, con la gente che mi vuole bene e con cui sono tranquillo», ha spiegato. «Mi sono rilassato con momenti semplici, giocando a ping pong e facendo una grigliata in famiglia. La normalità è quello che mi serve per recuperare, tra gente che mi vuole bene». certo, ci vorrà tempo per elaborare il ricordo del match perso con calito: «È stata una partita incredibile e di altissimo livello. Non è finita come volevamo, ma succede», ha detto l'altoatesino a Sky Sport. «È successo anche ai migliori al mondo vivere dei momenti così, ma dipende da come ognuno reagisce e anche da che prospettiva la si guarda. Ci si può concentrare sui match point mancati oppure su una partita dove ho raggiunto un livello che non avevo mai raggiunto sulla terra battuta. Mentalmente sono stato sul pezzo per cinque ore e mezza e non mi sono lamentato di niente».

