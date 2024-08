Sinner, rientro vincente e Cobolli non si ferma 

Due set a zero a Borna Coric: Jannik Sinner si è presentato così al ritorno in campo (in singolare, dopo le due vittorie in doppio assieme a Jack Draper) a Montreal. L’altoatesino, numero 1 del mondo e campione uscente del Masters 1000 canadese, è approdato in scioltezza agli ottavi (6-4, 6-2) dove troverà il cileno Alejandro Tabilo (6-4, 6-2 a Lorenzo Sonego). Intanto, assieme al collega britannico, si è assicurato i quarti del torneo di doppio, dopo il successo di Bublik e Shelton (7-6, 6-1). Avanti anche la coppia Bolelli-Vavassori.

Su cemento canadese, dopo la (sfortunata) finale di Washington con Korda, Flavio Cobolli prosegue intanto la propria campagna nordamericana con un altro successo, nel primo turno a Montreal. L’azzurro ha battuto proprio il campione di casa, Felix Auger Aliassime, 19 del mondo in due set: 6-3, 6-2 con appena 68 minuti in campo per il numero 3 delle classifiche che potrà continuare la scalata ed entrerà per la prima volta nella top 30. Lo attende il francese Rinderknech.

Molto bene anche Matteo Arnaldi, che è già agli ottavi dopo aver liquidato in due partite il russo Karen Khachanov, 16 del ranking: doppio 7-5 per il sanremese che lunedì dovrebbe entrare nella top 40 e che intanto dovrà giocare con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 42 Atp.

