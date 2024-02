Sinner ricomincia dal 500 di Rotterdam 

È il giorno di Jannik Sinner, che torna in campo dopo il trionfo agli Australian Open. E se domenica dovesse alzare il trofeo dell'Atp 500 di Rotterdam supererebbe il russo Medvedev, issandosi al terzo posto in classifica, record per un italiano nell'Era Open. Finora, il quarto posto vede Sinner in coabitazione all-time con Adriano Panatta (nel 1976). Per arrivare al titolo, l'azzurro, numero 1 del seeding, deve battere cinque avversari, a cominciare dal padrone di casa Van de Zandschulp, che lo attende stasera non prima delle 19.30, per il quarto match in programma sul Centrale dell'impianto olandese. Prima di lui (secondo incontro, non prima delle 13), Lorenzo Sonego sfiderà il bulgaro Dimitrov, testa di serie numero 6. Lorenzo Musetti, eliminato nel singolare, disputerà il doppio con il kazako Alexander Bublik contro Arevalo e Pavic.

Italiani on the Beach

Inizia bene Matteo Arnaldi nell'Atp 250 di Delray Beach. Il ligure, numero 6 del torneo, sul cemento americano l'ha spuntata 4-6, 6-4, 6-3 sul giapponese Nishioka. Dopo un primo set perso, l'azzurro ha chiuso il secondo strappando il servizio all'avversario sul 5-4 in proprio favore e ripetendosi nel terzo, quando l'unico break del set lo ha mandato a servire per il match sul 5-3.



RIPRODUZIONE RISERVATA