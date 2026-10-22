Sinner resta il re del mondo 

È iniziata lunedì la 94ª settimana da numero 1 del mondo per Jannik Sinner. Un regno iniziato il 10 giugno 2024 e proseguito per un primo periodo di 65 settimane. Poi il flash del 3 novembre 2025, per ripartire con decisione il 13 aprile di quest'anno. Un regno che ha portato l'altoatesino nella Top10 All-time dei leader della classifica (al nono posto, lo precede Andre Agassi con 101 settimane). I meno avvezzi si chiederanno, "come mai un giocatore che, per infortunio, non gioca una partita da domenica 12 luglio (vittoria in quattro set nella finale di Wimbledon su Alexander Zverev) è ancora numero 1 in classifica". Sinner è forte del regolamento Atp, che calcola i punti negli ultimi 365 giorni, un anno nel quale l'azzurro ha messo in bacheca ben nove titoli: in coda al 2025, l'Atp500 di Vienna, il 1000 di Parigi e le Atp Finals, mentre nei primi sei mesi e mezzo di quest'anno sono arrivati, oltre a Wimbledon, gli Atp1000 di Indian Wells, Miami, MonteCarlo, Madrid e Roma (ultimo torneo che gli mancava per firmare il Carrer Golden Masters, impresa riuscita solo a Nole Djokovic). Ma proprio il perfetto finale di 2025 è, per il 25enne di San Candido, un'arma a doppio taglio. Non giocando, non potrà onorare una cambiale di punti così pesante, che lo farà scivolare alle spalle di Zverev, ora distante 880 punti, ma già sicuro di sedersi per la prima volta sul trono mondiale.

Da Lione a Torino

E chi guarda con attenzione la classifica è anche Flavio Cobolli, all'inseguimento di punti pesanti per blindare la sua posizione nei primi 9 della Race to Turin (Sinner, secondo, non parteciperà), che sancirà i partecipanti alle Nitto Atp Finals (dal 15 al 22 novembre). L'azzurro, numero 6 Atp, è quinto nella speciale classifica che prende in considerazione solo i risultati del 2026. Già certi di partecipare Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Shelton, c'è bagarre per gli altri posti. Cobolli (che ieri ha esordito come testa di serie n1 nell'Atp250 di Lione vincendo 6-2, 6-4 contro l'elvetico Stan Wawrinka) ha 660 punti di vantaggio sull'australiano Alex De Minaur, decimo.

Next Gen Cinà

E se Torino ospiterà il "torneo dei maestri", Reggio Calabria sarà teatro delle sfide per chi vuole diventarlo presto.

Dal 9 al 13 dicembre, il Pala Calafiore ospiterà le Next Gen Atp Finals. «Siamo contenti, perché abbiamo anche un giovane siciliano, Federico Cinà, che si presenta da protagonista, è il numero quattro della classifica mondiale tra gli Under 20», ha dichiarato durante la presentazione del torneo il presidente della Fitp Angelo Binaghi, che ha sottolineato come «per la prima volta nella storia del tennis mondiale siamo fieri di poter dire che l'Italia ospita tutti e tre gli appuntamenti finali del tennis maschile di alto livello», le Finali di Coppa Davis a Bologna, le Atp Finals a Torino e le Next Gen Atp, appunto, a Reggio Calabria.



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